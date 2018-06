13. Juni 2018, 00:37 Uhr Unwetter bei Garmisch-Partenkirchen Mann wird von Fluss mitgerissen und stirbt

Der 52-Jährige war seit Dienstagnachmittag vermisst worden, Einsatzkräfte fanden seine Leiche im Treibsand der Partnach.

Der Fluß war wegen Starkregens massiv angeschwollen.

Eine 24-köpfige Wandergruppe musste nach Unwettern aus der Partnachklamm gerettet werden.

In Bayern ist ein Mann von einem Fluss mitgerissen worden und ums Leben gekommen. Der Fluss Partnach in Garmisch-Partenkirchen war wegen Starkregens stark angeschwollen, wie die Polizei mitteilte. Der 52-Jährige wurde seit Dienstagnachmittag vermisst, Einsatzkräfte suchten mehrere Stunden nach ihm. Am Abend fanden sie seine Leiche schließlich im Treibsand.

Aus der Partnachklamm musste die Bergwacht nach Angaben eines Polizeisprechers zudem eine 24-köpfige Wandergruppe retten, die von den Wassermassen des Flusses überrascht worden war und selbst nicht mehr den Weg ins Tal fand.

Starkregen hatte in vielen Teilen Südbayerns zu Überschwemmungen geführt. Zimmer von mehreren Wohnhäusern seien in Rettenberg im Oberallgäu durch Wassermassen beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Straßen seien von Wasser und Schlamm überflutet worden. Feuerwehren und das Technische Hilfswerk waren im Großeinsatz.

Auch in Niederbayern waren die Feuerwehren am späten Abend gefordert. Straßen wurden überschwemmt, Autos weggespült, Keller geflutet und Bäume stürzten um. In Bischofsmais im Landkreis Regen schlug ein Blitz in einen Carport ein. Der Carport und das Auto brannten ab. In Mauth im Landkreis Freyung-Grafenau habe die Gefahr bestanden, dass ein komplettes Sägewerk weggeschwemmt werde. Die Feuerwehr musste sich zurückziehen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine.