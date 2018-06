11. Juni 2018, 19:01 Uhr Garmisch-Partenkirchen Hüttenwirt stirbt beim Eisklettern

51-Jähriger wird vor den Augen seiner Söhne vom Schnee begraben

Der Hüttenwirt der Reintalangerhütte im Wettersteinmassiv bei Garmisch-Partenkirchen ist am Sonntag vor den Augen seiner Söhne beim Eisklettern ums Leben gekommen. Der 51-Jährige, der ein sehr erfahrener Alpinist war, starb nur wenige hundert Meter von der Reintalangerhütte entfernt am Partnachursprung, wo er mit seinen Söhnen die eisigen Reste einer Lawine aus dem vergangenen Winter erklettern wollte. Bei sommerlichen Temperaturen brachen plötzlich Teile der Eismassen ab und begruben den Vater vollständig und einen der Söhne zum Teil unter sich. Die Bergwacht der Region war mit viel Personal und Material im Einsatz, drei Hubschrauber brachten die Helfer und Alpinpolizisten auf den Berg. Der verletzte Sohn wurde in eine Klinik geflogen, dem Vater konnten die Retter nicht mehr helfen.

Am Partnachursprung türmen sich in den Felsrinnen vom Wettersteinmassiv herab oft bis in den Herbst hinein meterhoch Lawinenreste aus dem vorigen Winter. Die Rinnen selbst sind sehr steil, die Lawinenreste werden im Lauf der Monate extrem hart und eisig. Deshalb sind sie bis in den Sommer hinein ein beliebtes Ziel der Eiskletter-Szene. In ihrem Inneren werden die Lawinenreste aber im Lauf der Monate immer instabiler, was freilich selbst erfahrene Experten von außen nicht beurteilen können. Nicht zuletzt deshalb gilt Eisklettern als eine der gefährlichsten Bergsportdisziplinen überhaupt. Bei dem Unglück am Sonntag waren die in sich zusammenstürzenden Eismassen so kompakt, dass sich die Retter mit Kettensägen zu den Opfern vorarbeiten mussten.

Die Reintalangerhütte liegt auf 1369 Metern Höhe im hinteren Reintal und ist eine der prominentesten Unterkünfte der DAV-Sektion München. Sie liegt in mitten der imposanten Felslandschaft exakt an der Route, die Josef Naus und seine Bergführer im August 1820 für die Erstbesteigung der Zugspitze wählten. Da die Unterkunft relativ einfach zugänglich ist, ist sie auch ein beliebtes Ziel für Wanderer.