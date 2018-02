Feedback

Lustig sein ist ganz schön schwer. Das beweisen Politiker aller Prominenzschattierungen jedes Jahr zur "Fastnacht in Franken". Sie kommen als vermeintlich exotische Ausländer, Fantasy-Figuren oder historische Persönlichkeiten - und wollen ganz subtil ein paar Botschaften transportieren. Aber wie viel darf man in ein Faschingskostüm hineininterpretieren? Im Fall von Markus Söder, dem bärtigen Herrn neben der lustig gelockten Dame, könnte man unterstellen, dass er sich für den Fasching in Veitshöchheim nicht nur zum Spaß kostümiert.

Der designierte bayerische Ministerpräsident nimmt die Veranstaltung immerhin so ernst, dass er lieber beim Koalitionsgeschacher in Berlin fehlt und sich stattdessen in stundenlanger Prozedur zum Prinzregenten Luitpold umwandeln lässt - jenem Mann, der Bayern 26 Jahre lang regierte. Eine subtile Botschaft? Will Söder schon mal leise andeuten, dass er seinen eigenen Vorschlag, nach zwei Amtsperioden aufhören zu wollen, gar nicht mehr so gut findet?