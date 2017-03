12. März 2017, 21:04 Uhr CSU-Wahlkampf Guttenberg tastet sich zurück

Horst Seehofer und der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg demonstrieren in Neufahrn ihre innige Parteifreundschaft.









Bei einem CSU-Treffen in Niederbayern zeigen sich Horst Seehofer und Karl-Theodor zu Guttenberg bewusst versöhnlich - und demonstrativ bescheiden.

Guttenberg soll die CSU im Bundestagswahlkampf unterstützen und eine Schlüsselrolle beim Thema Außenpolitik spielen.

Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nach Berlin wechseln könnte.

Wer über allen thronen soll? Horst Seehofer müsse als Parteichef und Ministerpräsident weitermachen, forderte zuletzt der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber.

Von Wolfgang Wittl, Neufahrn

Wenn es wirklich stimmt, dass die CSU eine Familie ist, wie am Wochenende immer wieder behauptet wird, und nicht eine politische Interessengruppe, die hart um Macht und Posten ringt, dann sind die Rollen im niederbayerischen Neufahrn klar verteilt. Just als der gütige Vater mit seiner Dienstlimousine auf den Hof rollt, schreitet der verlorene Sohn die Treppe hinab, um das Oberhaupt willkommen zu heißen. Es soll ja Zeiten gegeben haben, in denen sich Horst Seehofer und Karl-Theodor zu Guttenberg weniger gut verstanden haben. Davon ist jetzt nichts zu merken: "Geht's dir gut?", fragt Seehofer und tätschelt Guttenberg freundlich den Arm. Der bejaht mit breitem Grinsen.

Jeder soll es sehen: Hier sind zwei, bereit einander zu verzeihen und miteinander Großes zu bewegen. Oder auch nicht, je nachdem, wie die Dinge sich entwickeln. So genau weiß man das alles noch nicht.

Etwa 50 CSU-Mandatsträger der jüngeren Generation sind nach Niederbayern gekommen, Landräte, Oberbürgermeister, Abgeordnete. Zum dritten Mal hatten Parteivize Manfred Weber, Guttenberg und der frühere bayerische Finanzminister Georg Fahrenschon eingeladen, um über den politischen Tellerrand hinauszublicken.

Dafür ist diesmal vor allem Peter Thiel zuständig, Investor, Gründer von Paypal und einer der wenigen aus dem Silicon Valley, die sich schon vor der US-Präsidentenwahl zu Donald Trump bekannt hatten. Politisch aufgeladen wurde das Treffen allerdings erst durch Seehofers erstmalige Anwesenheit in Neufahrn - und durch sein öffentliches Wiedersehen mit Guttenberg.

"Sehr dankbar" sei er dem Karl-Theodor, dass er Teil der CSU-Mannschaft für den Bundestagswahlkampf sein wolle "und uns in der einen oder anderen Veranstaltung unterstützen wird. Das halte ich für ein sehr nobles Angebot", sagte Seehofer. Zumal Guttenberg jetzt ja keine Position anstrebe, "sondern er will seiner Familie helfen, seiner CSU". Sehr richtig, ergänzte der Baron betont demütig: "Und wenn man einen bescheidenen Beitrag für diese Familie beitragen kann, dann gerne."

Der Ex-Verteidigungsminister, der sich 2011 wegen einer abgeschriebenen Doktorarbeit aus der Politik verabschiedet hatte, soll jeden der sieben bayerischen Regierungsbezirke mit einem Auftritt beehren - voraussichtlich in der heißen Phase sechs Wochen vor der Wahl. Sollte in der CSU allerdings das Gefühl aufkommen, sein Einsatz würde eher schaden als nützen, werde er sich sofort wieder zurückziehen, habe Guttenberg in interner Runde erklärt.

Es ist eine Strategie der demonstrativen Bescheidenheit, und sollte der Freiherr ein Comeback erwägen, so könnte sie erfolgversprechender sein als seine erste. Schon einmal hatte er eine Rückkehr angestrebt, viel zu schnell und viel zu forsch nach seinem Rücktritt. Nun steht er für die Partei als selbstloser Wahlkampfhelfer parat. Was daraus entstehen kann, sollte er die Begeisterung der Menschen wie früher entfachen können, vermag niemand zu sagen. Auffällig sei jedenfalls gewesen, wie entspannt und innig Seehofer und Guttenberg in Neufahrn gewirkt hätten, schildern Beobachter. Immer wieder hätten sie die Köpfe zusammengesteckt und getuschelt.