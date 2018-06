6. Juni 2018, 18:57 Uhr Dorfprozelten Zug kollidiert mit Lkw

Bei der Kollision eines Regionalzuges mit dem Auflieger eines Lkw ist am Mittwoch keiner der Fahrgäste verletzt worden. Offenbar verkehrsbedingt hatte der Sattelzug an einem Bahnübergang bei Dorfprozelten im Landkreis Miltenberg halten müssen. Der mit etwa 300 Gästen, darunter vielen Schülern, besetzte Zug konnte nicht mehr halten und prallte in den Lkw. Die Polizei lobte die Geistesgegenwart des Zugführers. Dieser habe die Gefahr rechtzeitig erkannt und eine Notbremsung eingeleitet. Zudem habe er die Fahrgäste aus dem ersten Waggon angewiesen, sich in den hinteren Teil des Zuges zu begeben. Der Zugführer erlitt einen Schock und wurde in einer Klinik versorgt. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt.