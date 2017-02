27. Februar 2017, 07:43 Uhr CSU-Spitze Welchen Franken hätten Sie denn gern?









Feedback

Anzeige

Markus Söder oder Joachim Herrmann - einer wird Horst Seehofer als Nummer eins in der CSU wohl beerben. Es ist ein Duell der Gegensätze.

Von Wolfgang Wittl, Erlangen

Manchmal zelebriert Markus Söder eine Mischung aus Frechheit und Witz, dass sogar Joachim Herrmann herzhaft lachen muss - auch wenn er, wie jetzt, der Leidtragende ist. Es ist Samstagmittag, ein Hotel an der Autobahn zwischen Erlangen und Nürnberg, Herrmann und Söder skizzieren nach einer gemeinsamen Sitzung ihrer CSU-Bezirksverbände ihre Wahlkampfpläne. Sie schildern, wie sie mit (und trotz) Angela Merkel die Bundestagswahl gewinnen wollen.

Sie sprechen über innere Sicherheit und Steuerentlastungen, da leistet sich Söder plötzlich diese augenzwinkernde Unverschämtheit. Ob zu den fränkischen Direktbewerbern für Berlin "noch eine Kandidatur vom Joachim dazukommt, ist ja noch unklar", sagt Söder völlig unvermittelt, "deshalb wollen wir heute auch nicht darüber reden". Ah ja. Wie gut, dass keiner darüber gesprochen hat.

Fragen nach seiner Zukunft bekommt Herrmann derzeit ja öfter zu hören - er beantwortet sie dann stets mit der Begeisterung eines Pubertierenden, der auf seine Pickel angesprochen wird. Für Söder ist das Thema allerdings durchaus spannend: Wird Herrmann im Fall eines Wahlsiegs als Minister nach Berlin wechseln? Und viel wichtiger: Macht er das als Parteichef?

Am 6. Mai will sich Horst Seehofer erklären, ob er als CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident weitermachen will. In der Partei zweifelt zwar kaum noch einer, dass Seehofer seine politische Laufbahn fortsetzen wird. Aber wer vermag schon genau zu sagen, was Seehofer vorhat? Er selbst beteuert, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Wenn er nun doch aufhört?

Anzeige

Dann liefe es wohl auf einen Kampf der beiden Franken hinaus: Herrmann, 60, contra Söder, 50. Es wäre ein Fernduell aus nächster Nähe. Der eine aus Erlangen, der andere aus Nürnberg, nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Und doch sind sie Lichtjahre voneinander getrennt: im politischen Stil, in ihrem Auftreten und in der Art, ihre Ambitionen zu offenbaren.

Wer die beiden am Samstag einträchtig nebeneinander sitzen sah, den aufgedrehten Söder und den ruhigen Herrmann, mag sich so einen Zweikampf schwer vorstellen. Doch der Schein hat in der CSU nie über harte Gefechte hinwegtäuschen können, wenn es darauf ankam. Seit Monaten bietet Seehofer den Parteivorsitz an. Einzige Voraussetzung: Der neue Chef müsse in Berlin sitzen, um den bundesweiten Einfluss der CSU sicherzustellen. Söder, der auf seine Machtbasis in Bayern vertraut, hat das rigoros abgelehnt. Und Herrmann? Schweigt. Er hat andere, die für ihn sprechen, mal mehr, mal weniger offen.

Der Innenminister könnte auf die Unterstützung all jener bauen, die Söders Griff nach der Macht im Moment ablehnen. Das sind nicht wenige in der CSU, und es sind Menschen mit großem Einfluss. Die oberbayerische CSU-Chefin Ilse Aigner, der Chef der Konservativen im Europaparlament, Manfred Weber, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und nicht zuletzt Seehofer - sie alle haben wohl ein Interesse daran, dass Söder sich noch gedulden muss, sollte er überhaupt je zum Zug kommen. Zu sehr auf sich bedacht, zu wenig das Team im Blick, dieser Vorwurf begleitet Söder seit seiner Jugend.

Söders Unterstützer sitzen in der Landtagsfraktion, in den Kreis- und Ortsverbänden. Seit seiner Zeit als Generalsekretär hat er ein Netzwerk geknüpft, das Jahr für Jahr dichter wird. Seine Anhänger sehen im Finanzminister den Richtigen, um die CSU in die Zukunft zu führen und trotzdem ihre althergebrachte Mia-san-Mia-Mentalität zu bewahren.