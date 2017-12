16. Dezember 2017, 09:01 Uhr CSU-Parteitag Risiko-Analyse der neuen Doppelspitze









Feedback

Auf dem Parteitag in Nürnberg präsentiert die CSU ihr neues Führungsduo Horst Seehofer und Markus Söder. Kann das gutgehen?

Von Roman Deininger und Wolfgang Wittl

Was lange Zeit wie ein guter Witz klang, soll nun Wirklichkeit werden: Mit einer Doppelspitze aus Horst Seehofer (68, Parteichef) und Markus Söder (50, Ministerpräsident) will die CSU in die Landtagswahl 2018 ziehen. Jetzt mal ganz ernsthaft: Seehofer und Söder als harmonisches Duo - kann das funktionieren? Eine Risiko-Analyse in acht Kategorien.

Schauspieltalent: Die große Einigkeits-Show der CSU erfordert natürlich gleich zwei darstellerische Glanzleistungen. Söder bringt als Referenz einen fulminanten Gastauftritt in der BR-Soap "Dahoam is dahoam" mit, in der er die anspruchsvolle Rolle eines volksnahen Finanzministers verkörperte. Außerdem bildet er sich in seiner Freizeit regelmäßig mit "Star Trek"-Folgen weiter, tritt als Hobby-Kabarettist auf und ist zu Fasching schon als Gandhi, Edmund Stoiber und König Ludwig II. gegangen - Kritiker fielen auf die Knie ob dieser Wandlungsfähigkeit. Seehofer hat zwar in der großen Tragikomödie "Der Frieden von München" niemand Geringeren als Angela Merkel an die Wand gespielt, ist im Vergleich zu Söder aber nur ein Laiendarsteller. Größerer Risikofaktor: Seehofer

Disziplin: Auch wenn man es bei dem politischen Schlawiner Seehofer nicht vermutet: Er steht früh auf, trinkt kaum Alkohol und wühlt sich durch Akten. Am Abend vor Kabinettssitzungen zieht Seehofer sich zurück und arbeitet penibel die komplette Tagesordnung durch. In Verhandlungen ist er sattelfest. Auch wenn man es bei dem politischen Raubein Söder nicht vermutet: Er steht früh auf, trinkt kaum Alkohol, wühlt sich durch Akten. Durchdringt auch komplizierte Themen (Landesbank, Steuern). Disziplin ist also keinem der beiden abzusprechen, nur im Umgang miteinander will es damit nicht klappen. Bei Seehofer ist die Antipathie jedoch noch größer als bei Söder. Da brodelt was, da will was raus. Größerer Risikofaktor: Seehofer

Stil: Sowohl Seehofer als auch Söder sind Politiker mit einem gewissen Offensivdrang. Sie unterscheiden sich allerdings im Angriffsstil: Seehofer mag das offene Visier und zieht schon mal bei CSU-Weihnachtsfeiern über Söder her. Söder wiederum arbeitete über ein Jahrzehnt mit mehr oder minder eleganten Anspielungen auf den Karrierehafen Staatskanzlei - steter Tropfen höhlt den Stein. Soll allerdings intern auch mal weniger dezent agieren und bei Wutausbrüchen Dinge durch die Gegend werfen. Größerer Risikofaktor: Söder

Verlässlichkeit: Da wird mancher wieder staunen. Handschlagqualität - dieses große Wort benutzen Seehofer wie auch Söder gerne, und selbst Gegner gestehen zu, dass man sich auf Vereinbarungen mit ihnen verlassen kann. Sogar die politischen Versprechen Seehofers will Söder einhalten ("pacta sunt servanda"), die Tram durch den Englischen Garten in München zum Beispiel, das will was heißen. Schwieriger könnte es werden, alle seine Unterstützer zufrieden zu stellen. Aber weil er nie irgendwelche Posten versprochen hat, sagt Söder, muss er auch da keine Zweifel an seiner Verlässlichkeit befürchten. Puh, Glück gehabt. Größerer Risikofaktor: Söder