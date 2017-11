30. November 2017, 10:53 Uhr CSU-Machtkampf CSU fällt in Umfrage auf 37 Prozent









Wäre am Sonntag Landtagswahl in Bayern, käme die CSU einer aktuellen Umfrage zufolge nur auf 37 Prozent der Stimmen - das wäre das schlechteste Ergebnis seit 1950.

Der Großteil der Befragten hält die CSU für zerstritten.

Selbst mit einer schwarz-gelben Koalition nach der Landtagswahl 2018 könnte es knapp werden.

Der Machtkampf in der CSU wirkt sich offenbar verheerend auf das Ansehen der Partei bei den bayerischen Wählern aus: Wäre am Sonntag Landtagswahl, würde die CSU einer aktuellen Umfrage zufolge nur noch auf 37 Prozent der Stimmen kommen. Nur noch 21 Prozent der Befragten sagten, Ministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer solle "vorerst in beiden Ämtern weitermachen" - 26 Prozent wollen dagegen, dass er beide Ämter sofort aufgibt.

83 Prozent der Befragten sagten, die CSU wirke auf sie derzeit "eher zerstritten" als einig und geschlossen. Die Umfrage wurde im Auftrag des GMS-Instituts für "17:30 SAT.1 Bayern" per Telefon durchgeführt. Befragt wurden 1006 Menschen zwischen dem 27. und 29. November - mitten in dem sich zuspitzenden CSU-internen Gerangel um die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2018 also. Zuletzt war bekannt geworden, dass Innenminister Joachim Herrmann sich ebenfalls um die Kandidatur bewerben will, was auf eine Kampfabstimmung zwischen ihm und Finanzminister Markus Söder hinausliefe.

Auch unter den CSU-Wählern sind 13 Prozent dafür, dass Seehofer sofort beide Ämter aufgibt. 40 Prozent der befragten CSU-Anhänger wollen, dass er Parteichef bleibt; nur 16 Prozent hätten ihn gern weiterhin als Ministerpräsident. Dass er beide Ämter behalten solle, finden 24 Prozent der befragten CSU-Wähler.

Nur noch 17 Prozent aller Befragten wären dafür, dass die CSU Bayern weiterhin allein regiert, 51 Prozent wünschen sich im Moment eine "CSU-geführte Staatsregierung mit Koalitionspartner". Die SPD kann von der Krise der Regierungspartei nicht profitieren: Sie kommt in der Umfrage auf lediglich 15 Prozent. Die AfD dagegen verbessert sich weiter und käme jetzt auf 14 Prozent.

Auch für eine schwarz-gelbe Koalition könnte es demnach knapp werden: Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, würden 10 Prozent die Grünen, 8 Prozent die FDP und 7 Prozent die Freien Wähler wählen. Die Linke würde den Einzug in den Landtag mit 3 Prozent erneut nicht schaffen.

Gewählt wird der neue bayerische Landtag im Herbst 2018. Käme die CSU dann tatsächlich auf 37 Prozent, wäre das der schlechteste Wert seit 1950. Bei der letzten Landtagswahl 2013 hatte die CSU mit 47,7 Prozent die absolute Mehrheit zurückerobert, die SPD kam auf 20,6 Prozent.

Die Erfahrung, nach einem besonders heftigen Machtkampf abzusacken, kennt die CSU bereits: 2008 rutschte die Partei um 17 Prozentpunkte auf ein Ergebnis von 43,4 Prozent. Die CSU verlor damals die absolute Mehrheit, nachdem Günther Beckstein und Erwin Huber um die Nachfolge Edmund Stoibers gerangelt hatten.