Gerade ist der langwierige Streit mit der CDU und Kanzlerin Merkel beigelegt, da bittet die CSU den europakritischen Ministerpräsidenten von Ungarn zu ihrer Klausur. Dieses Diplomatieverständnis hat in der Partei Tradition.

Von Ingrid Fuchs , Seeon

Besser könnte der zweite Tag der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon kaum beginnen. Sonnenschein, Klosteridylle, Stargäste. Es ist kurz vor neun, als Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zusammen mit Vitali Klitschko vor die vielen Mikrofone und Kameras im Klosterhof tritt. Klitschko lauscht geduldig den Begrüßungsworten des CSU-Mannes und lächelt dabei freundlich in seine Richtung - nach unten. 2,02 Meter misst der Bürgermeister von Kiew - vielen noch besser bekannt als ehemaliger Boxweltmeister. Eine imposante Erscheinung. Das dürfte gut in die gewünschte Inszenierung der CSU passen und selbst den fehlenden Schnee aufwiegen: Weißblaue Idylle und weltweite Wirkung.

Klitschko antwortet Dobrindt auf deutsch, leicht holprig zwar, aber gut verständlich. Er bedankt sich für die Partnerschaft und die Unterstützung aus Deutschland. Die seit 2014 geltenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland hält Klitschko für richtig und wirksam, er würde eine Fortsetzung begrüßen. Es ist etwa zwei Jahre her, da hatte Seehofer noch für ein Ende der Sanktionen plädiert. "Die Ukraine sieht sich als europäische Kraft mit europäischen Werten, mit demokratischen Werten", betont Klitschko jetzt, sein Land will dazugehören. "Man muss kämpfen. Nach meiner sportlichen Karriere kämpfe ich weiter in der Politik. Dieser Kampf ist viel härter", sagt Klitschko.

Immerhin muss sich der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt bei seinem Gastauftritt in Seeon gegen niemanden behaupten. Anders als der andere "Stargast". Die Landtags-Grünen wollen Viktor Orbán, der erst am Mittag bei der abgelegenen Klosteranlage ankommt, mit einer "Pro-Europa-Aktion" begrüßen. Allerdings muss der kleine Protest auf der anderen Seite des Sees stattfinden und ob sich der ungarische Ministerpräsident von Hunderten Luftballons beeindrucken lässt, ist fraglich. Aber den Grünen geht es um die Symbolik. Der CSU auch.

Die CSU-Ikone Franz Josef Strauß hatte damit angefangen, von Bayern seine eigene Parallel-Außenpolitik zu gestalten. Syrien, China oder Togo: "Ich bin der Meinung, dass man sich an allen Wetterecken und Brennpunkten umsehen und sachkundig machen muss", erklärte Strauß dereinst und schloss Absprachen mit Regierung oder Opposition kategorisch-spöttisch aus: "Ich lehne es ab, einen Reiseantrag zu stellen." Das Ganze ist eine Mischung aus bayerischer Wurstigkeit, bayerischem Anspruchsdenken und bayerischem Diplomatieverständnis.

Letzteres wird in Kloster Seeon von den CSU-Politikern häufig auf die Frage genannt, warum denn bloß schon wieder Viktor Orbán geladen sei, ausgerechnet jener Mann, der als europafeindlich gilt und wegen seiner rigorosen Flüchtlingspolitik in der Kritik steht. Und ausgerechnet jetzt, wo doch der langwierige Streit mit der CDU und Kanzlerin Angela Merkel endlich beigelegt ist. Selbst manche Abgeordnete können die Einladung nicht nachvollziehen. Und die Opposition zeigt sich empört, zum einen über die bayerische Einmischung in außenpolitische Angelegenheiten die eigentlich Bundesaufgabe wären, als auch über die fehlende Kritik an Orbán aus den Reihen der CSU.

Wie funktioniert diese christsoziale Diplomatie, mit der Parteichef Horst Seehofer seine außenpolitischen Aktivitäten rechtfertigt und sich dabei in bester Strauß'scher Tradition sieht? Erstmal mit Schultertätscheln und Handschlag. Gemeinsam mit Dobrindt und dem Europaabgeordneten Manfred Weber holt Seehofer den Gast von seiner Wagenkolonne vor dem Klosterhof ab: Begrüßung, Fotoshooting und ab zum Essen in kleiner Runde. Das sei dann auch die Gelegenheit, bei der er, Seehofer, befreundeten Staatsgästen durchaus auch mal klar sage, wie ihre Politik hierzulande ankomme.

Der Noch-Ministerpräsident berichtet, dass er dabei vor Kritik an Orbán genauso wenig zurückschrecke wie etwa an Russlands Präsident Wladimir Putin. Mit Ermahnungen aus Brüssel sei da nichts zu holen, im offenen Gespräch könne man viele Punkte hingegen anmerken. Nur eine Sache ist Seehofer dabei wichtig: kein Hochmut, keine Besserwisserei. "Ich bin jetzt nicht der Oberlehrer von Ungarn", sagte der CSU-Chef schon zum Auftakt der Klausur. Ihm sei es schlicht wichtig, auch zu den kleineren und mittleren Ländern Osteuropas gute Kontakte zu pflegen.

Das hält auch der Europapolitiker Manfred Weber für grundsätzlich sinnvoll. Als Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament braucht er kein Mittagessen im kleinen Kreis, um mit dem ungarischen Ministerpräsidenten ins Gespräch zu kommen. Orbán liefere auf europäischer Ebene ständig genug Themen, die Flüchtlingspolitik sei nur eines von vielen - allerdings ein kontroverses. "Auf der einen Seite schützt er die Grenzen, auf der anderen Seite muss man kritisch beurteilen, dass er nicht bereit ist in Europa Flüchtlinge aufzunehmen." Von einer Diskussion ausschließen dürfe man Ungarn deshalb nicht, selbst wenn auch er sich für die Klausur wohl eher einen anderen Gast ausgesucht hätte.

Als Europaabgeordneter ist Weber in Seeon aber selbst nur zu Besuch und in manchen Fragen weicht seine Position von der der Landesgruppe ab, etwa bei den Aussagen zum britischen Wirtschaftsminister Greg Clark. Während sich Dobrindt und Clark einig scheinen, dass die Wirtschaftsbeziehungen zu England trotz des EU-Austritts am besten noch vertieft werden sollen, ist für Weber klar: Schaden vermeiden, aber keine Rosinenpickerei.

Der britische Wirtschaftsminister muss derzeit wohl oder übel den Brexit für sein Land organisieren, obwohl er ihn gar nicht wollte. Geht es nach der EU, muss sich Viktor Orbán endlich mit Flüchtlingen auseinandersetzen, selbst wenn er keine in seinem Land haben will. Ob CSU-Diplomatie da weiterhilft?

Unklar bleibt auf der Klausur in Seeon, was der künftige Ministerpräsident wohl von diesem Kurs hält. Als Finanzminister und Mitglied des Landtags ist Markus Söder nicht zur Landesgruppen-Klausur geladen. Er hat seinen großen Auftritt auf der Klausur der Landtags-CSU Mitte des Monats in Kloster Banz. Als bekennender Strauß-Fan wird er sich aber wohl an die Traditionen halten und auch vor unkonventionellen Bekanntschaften nicht zurückschrecken.