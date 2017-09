24. September 2017, 19:07 Uhr CSU bei der Bundestagswahl Seehofer erlebt ein Debakel









Die CSU hat das voraussichtlich schlechteste Bundestagswahlergebnis seit 1949 eingefahren.

Für Parteichef Horst Seehofer hatte die interne Schmerzgrenze bei 45 Prozent gelegen: Es werden ihr jetzt nur noch 38,5 Prozent vorhergesagt.

Es ist nun unwahrscheinlich, dass die CSU mehr als drei Ministerposten erhält.

Von Wolfgang Wittl, Roman Deininger und Robert Probst

Für die CSU ist das Ergebnis ein Schock: Die bayerische Schwesterpartei der CDU hat nach einer Hochrechnung des Bayerischen Rundfunks fast elf Prozentpunkte im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 eingebüßt. Damals hatte die CSU 49,3 Prozent der Zweitstimmen im Freistaat geholt, nun könnten es nur noch 38,7 Prozent werden. Das wäre das schlechteste Ergebnis seit 1949.

Zuletzt hatten die Umfragen bei 47 Prozent gelegen. "Es gibt nichts schönzureden. Das Wahlergebnis der Bundestagswahl 2017 ist für uns eine herbe Enttäuschung", sagte Seehofer am Sonntagabend. Er sei trotz der Niederlage bereit, die Partei weiter zu führen. Seine Parteikollegen forderte er auf, nun "menschlich anständig" miteinander umzugehen.

In Bayern wird 2018 ein neuer Landtag gewählt. Hier steht für die CSU die Alleinregierung auf dem Spiel. Seehofer dürfte nun den Druck aus den eigenen Reihen massiv zu spüren bekommen. Er ist seit Oktober 2008 CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident. Er hatte im April angekündigt, in diesem Herbst wieder als Parteichef und im Herbst 2018 wieder als Ministerpräsident zu kandidieren. Seehofers Abendanalyse: Man habe eine "Flanke auf der rechten Seite, eine offene Flanke" gehabt. Es komme nun besonders darauf an, diese Flanke zu schließen, "mit klarer Kante und klaren politischen Positionen".

Denn auch die Hoffnung, die AfD im einstelligen Bereich zu halten, war gleich nach 18 Uhr dahin. Laut Bayerischem Rundfunk steht die AfD bei 12,2 Prozent. Sie wäre damit drittstärkste Kraft im Freistaat geworden, fast gleichauf mit der SPD, die bei 15,2 Prozent gesehen wurde; die Grünen kamen auf 10,5 Prozent, die FDP auf 9,6 und die Linke auf 6,4 Prozent. Von diesem Montag an beginnt für die Christsozialen der Kampf um die Verteidigung der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl.

Der frühere CSU-Chef Huber kritisierte Seehofer als einer der ersten

Seehofer ließ keinen Zweifel daran, dass er die Obergrenze mit 200 000 Flüchtlingen im Jahr durchsetzen will - egal in welcher Regierungskoalition. Der Streit zwischen den Schwesterparteien über die Obergrenzen hatte monatelang die Schlagzeilen beherrscht. Die CSU werde hier "keine falschen Kompromisse" eingehen, sagte der 68-Jährige nun. Dafür sorgt schon das Ergebnis der AfD: Sollte sie bei der Landtagswahl ähnlich stark abschneiden wie jetzt im Bund, wird die CSU eine Alleinregierung nicht wieder erreichen.

Der frühere CSU-Chef Erwin Huber war einer der ersten, die Seehofer kritisierten: Es sei falsch gewesen, Kanzlerin Angela Merkel mit einem Bein zu unterstützen und mit dem anderen zu attackieren, kritisierte Huber. "So eine Schaukelpolitik irritiert die Wähler."

Der Parteichef sagte angesichts der zu erwartenden Debatte: "Wer will, kann gerne über mich diskutieren oder zu weiteren Taten schreiten." Bei einem Ergebnis von unter 40 Prozent ist es unwahrscheinlich, dass außer den Gewinnern der Wahlkreise Listenkandidaten der CSU ein Mandat erhalten. Bei der Bundestagswahl 2009 (42,6 Prozent) etwa war das so. Auf Listenplatz 1 steht Innenminister Joachim Herrmann, der aber auch ohne Mandat Minister in Berlin werden könnte.