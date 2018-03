12. März 2018, 18:55 Uhr Coburg In Berufsschule zum Schlafen

Ein 24-Jähriger ist in eine Berufsschule in Coburg eingebrochen und hat sich dort - eingerollt in einen Teppich - schlafen gelegt. Zuvor hatte der Mann eine Glasscheibe eingeschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Hausmeister hatte den Mann gesehen und die Polizei alarmiert. Warum der Oberfranke am Wochenende lieber im Teppich in einer Schule als in seiner 20 Kilometer entfernten Wohnung schlafen wollte, konnte die Polizei nicht sagen. Der 24-Jährige muss sich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten.