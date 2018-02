21. Februar 2018, 18:44 Uhr Cham Ortsschilder vertauscht

Im Landkreis Cham dürften einige Menschen gestutzt haben: Unbekannte haben die Ortsschilder von Perwolfing, Walting, Niederrunding und Lederdorn vertauscht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lässt die Staatsanwaltschaft prüfen, ob eine Straftat vorliegt. So könnte die Tauschaktion in der Nacht auf Dienstag als Sachbeschädigung und Amtsanmaßung gewertet werden. Zudem mahnten die Beamten an, dass ortsunkundige Autofahrer wegen des Streichs unfreiwillig zu Temposündern hätten werden können. Sie spekulierten, dass es sich bei der Aktion um einen verspäteten Faschingsscherz oder das Ergebnis einer Wette handeln könnte. Die Kosten, um die korrekte Beschilderung wiederherzustellen, belaufen sich auf 200 Euro - plus Personaleinsatz.