20. Februar 2018, 18:55 Uhr Burgebrach Alarm an Schule wegen Waffe

Wenn jemand mit einer Pistole in einer Schule auftaucht, ist das ein Fall für höchste Alarmbereitschaft. In einer Grund- und Mittelschule in Burgebrach im Landkreis Bamberg konnte die Polizei aber bald wieder Entwarnung geben. Sie war am Dienstag um kurz nach 12.30 Uhr gerufen worden, weil ein Jugendlicher angeblich einen Mitschüler mit einer Pistole bedrohte. Der Vorfall ereignete sich demnach während der Pause in einem Klassenzimmer. Sofort machten sich mehrere Streifenbesatzungen und Zivilbeamte auf den Weg. Wie sich herausstellte, war die Waffe aber nur eine täuschend echt aussehende Attrappe. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 16-Jähriger die Pistole mitgebracht, ein 15 Jahre alter Mitschüler richtete sie dann auf das Mädchen, bis ihm ein Lehrer die Waffe abnahm. Kurz darauf nahm die Polizisten die beiden Schüler vorläufig fest. Sie wurden wegen Bedrohung angezeigt.