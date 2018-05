28. Mai 2018, 18:52 Uhr Buckenhof Bewaffneten Mann überwältigt

Angehörige einer Spezialeinheit haben am Montag im mittelfränkischen Buckenhof (Landkreis Erlangen-Höchstadt) einen bewaffneten Mann überwältigt. Der 21-Jährige hatte sich in einem Mehrfamilienhaus verschanzt, nachdem sich eine Nachbarin am frühen Morgen wegen Ruhestörung bei ihm beschwert hatte, wie die Polizei berichtete. Der Mann habe sie an seiner Wohnungstür mit einer Waffe in der Hand empfangen und angekündigt, sie zu töten. Später drangen Spezialkräfte in die Wohnung ein, wo sich der Verdächtige und seine Freundin widerstandslos festnehmen ließen. Bei einer Durchsuchung stieß die Polizei auf mehrere Softair-Waffen, die eine große Ähnlichkeit mit normalen Waffen hätten. Eine Blutuntersuchung ergab, dass der 21-Jährige stark betrunken war.