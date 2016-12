25. Dezember 2016, 16:05 Uhr Bombenentschärfung in Augsburg Bombenentschärfung in Augsburg - eine Stadt im Wartezustand









Die größte Evakuierung der Nachkriegsgeschichte läuft fast planmäßig ab - die Hilfskräfte melden nur leichte Verzögerungen. Mehr Sorgen machen ihnen jene Bewohner, die das Sperrgebiet nicht selbst verlassen können.

Reportage von Christian Endt, Augsburg

Augsburg am Ersten Weihnachtsfeiertag um acht Uhr morgens. Mario hat sich gerade schlafen gelegt, da hört er von draußen eine Lautsprecherdurchsage. Der 42-Jährige tritt ans Fenster: "Achtung, Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Auf amtliche Weisung wird dieses Gebiet aus Sicherheitsgründen geräumt. Bitte verlassen Sie unverzüglich den festgelegten Sperrbereich."

54 000 Augsburger betrifft diese größte Evakuierung der deutschen Nachkriegsgeschichte. Seit Tagen geht es in Radio und Lokalzeitung, bei Gesprächen am Arbeitsplatz und auf dem Weihnachtsmarkt um nichts anderes als die Entschärfung der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit gut eineinhalb Tonnen TNT. Sogar die BBC berichtete. Die historische Fuggerei wird evakuiert, im Dom fällt der Weihnachtsgottesdienst aus. Mario hat das alles verpasst. Er arbeitet im Amazon-Auslieferungslager im Süden der Stadt, in den Wochen vor Weihnachten herrscht dort Hochbetrieb. In den vergangenen Tagen hatte er frei, ging kaum aus dem Haus und spielte nächtelang auf der Playstation, "Grand Theft Auto V". Vom Bombenfund erfährt erst jetzt, obwohl er keine hundert Meter von der Fundstelle am Jakobertor entfernt wohnt.

Mario steigt in die Straßenbahn, fährt den Berg hoch in die Innenstadt, weiter mit dem Bus zur Fußballarena. Im VIP-Bereich hat die Stadtverwaltung eine Notunterkunft eingerichtet. Wo bei Heimspielen des FC Augsburg das Buffet für die zahlungskräftigeren Besucher wartet, gibt es heute Gulasch und Gemüseeintopf aus Plastiktellern. Mario hat aber keinen Hunger, bei ihm gab es morgens erst frittierte Hähnchenflügel. Lieber hätte er jetzt ein Bier, "aber das gibt es hier nicht." Aus den Lautsprechern dröhnt "Merry Christmas Everyone". Viele sind nicht ins Stadion gekommen, insgesamt versammeln sich in allen sechs Notunterkünften der Stadt ein paar hundert Menschen. Im Stadion spielen ein paar von ihnen Brettspiele, andere lesen, die meisten sitzen einfach da. Die allermeisten Augsburger sind bei Verwandten oder Freunden untergekommen.

An sich verläuft die Evakuierung ruhig. Am meisten Sorgen haben die Verantwortlichen mit denjenigen Bewohnern, die das Sperrgebiet nicht selbst verlassen können. Schon am Vortag haben Sanitäter die Patienten aus dem Krankenhaus Vincentinum geholt, am Tag der Entschärfung selbst beginnt für 900 Freiwillige der Rettungsdienste die Arbeit um sechs Uhr morgens. Dutzende weiß-rote Transporter sammeln sich auf dem Plärrergelände, wo an Ostern wieder die Bierzelte des Volksfests stehen werden. 487 Leute haben sich vorab bei der Leitstelle gemeldet, weil sie abgeholt werden müssen, vor allem aus Altenheimen, aber auch von zu Hause. Auch unter den Hilfebedürftigen haben manche nichts von in den Tagen zuvor nichts mitbekommen, sie werden von den Lautsprecherdurchsagen überrascht oder von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung geklingelt. In diesen Fällen muss die Leitstelle kurzfristig einen Transport organisieren.

Verkompliziert wird der Einsatz dadurch, dass auch die Einsatzzentralen von Feuerwehr und Rotem Kreuz in der Sperrzone liegen und fast komplett geräumt werden mussten. Der Krisenstab musste n den vergangenen Tagen viel improvisieren. Ein Teil des Einsatzes wird jetzt von der Leitstelle in München aus gesteuert.

Gegen Mittag sagt Oberbürgermeister Kurt Gribl, die gesamte Evakuierung laufe "ruhig, geordnet und plangemäß". Ähnlich äußern sich Sprecher von Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen: Es gebe keinerlei Zwischenfälle, man sei im Zeitplan. Bei den Einsatzkräften auf den Straßen hört sich das ein bisschen anders an. Sie erzählen von Bettlägerigen, die nicht zur Tür kommen können und bei denen die Feuerwehr kurzerhand die Wohnung öffnen muss. Von Sanitätern, die von außerhalb angereist sind und sich in den verwinkelten Gassen der Augsburger Altstadt verirren. Und von Rettungsteams, die stundenlang auf einen Einsatzbefehl warten, weil die Funker nicht hinterherkommen.

Aber die Verzögerungen scheinen sich in Grenzen zu halten. Bis zehn Uhr ziehen noch vereinzelte Menschen ihre Rollköfferchen zur Straßenbahn, andere packen Salatschüsseln und Decken ins Auto. Gegen elf Uhr ist die Innenstadt nahezu menschenleer. Ein letzter Bus fährt durch die Maximilianstraße, kein einziger Fahrgast sitzt darin. Kleine Grüppchen von Feuerwehrmännern und -frauen marschieren mit ihren schweren Stiefeln über das Pflaster. Eine Plastiktüte weht über das Kopfsteinpflaster. Sonst: nichts.

Um 15.08 Uhr verkündet Oberbürgermeister Gribl, die Evakuierung sei abgeschlossen. Jetzt beginnen die Sprengmeister mit der Entschärfung der Bombe. Wenn alles gut geht, können die Augsburger am späten Nachmittag zurück in ihre Wohnungen.