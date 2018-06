17. Juni 2018, 18:54 Uhr Bischofswiesen Sturz in die Tiefe

Ein 14-Jähriger ist in Bischofswiesen (Landkreis Berchtesgadener Land) beim Spielen einen 15 Meter tiefen Steilhang abgestürzt und schwer verletzt worden. Er sei nach dem Unfall jedoch nicht in Lebensgefahr, teilte das Bayerische Rote Kreuz am Sonntag mit. Der Junge sei auf einem weichen Erdboden neben einem Bach aufgeschlagen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.