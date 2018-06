17. Juni 2018, 18:55 Uhr Bischofsmais Radfahrer stirbt bei Aufprall

Ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Bischofsmais (Landkreis Regen) gegen eine Steinmauer gefahren und gestorben. Aus zunächst ungeklärter Ursache war er mit seinem Elektrofahrrad von einer abschüssigen Fahrbahn abgekommen, gegen die Steinmauer geprallt und gestürzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anwohner, die auf den 32-Jährigen aufmerksam wurden, alarmierten den Rettungsdienst. Der Mann erlag später im Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen. Er hatte bei dem Unfall am Samstagabend keinen Fahrradhelm getragen.