2. März 2018, 10:03 Uhr Bergunglück im Steinernen Meer Vater verunglückt in Berchtesgaden vor den Augen seines Sohns

Der 54-Jährige rutschte in einem Schneefeld aus und stürzte 120 Meter in die Tiefe.

Ein 53-jähriger Vater ist in den Berchtesgadener Bergen vor den Augen seines Sohns tödlich verunglückt. Die zwei Bergsteiger aus Norddeutschland hatten eine mehrtägige Schneeschuhtour im Steinernen Meer unternommen. Erst stiegen sie laut Polizeiangaben auf das Kärlingerhaus, übernachteten dort im Winterraum und gingen am nächsten Tag zum Ingolstädter Haus weiter.

Am Donnerstag gegen 8 Uhr wollten die zwei Männer dann über das Hundstodgatterl zum Trischübel absteigen. Sie folgten zunächst dem Sommerweg, gerieten an der Sigeretplatte aber immer mehr in steiles Gelände. Um besser absteigen zu können, zogen sie schließlich ihre Schneeschuhe aus und hielten sich an Sträuchern fest.

Als der 24-jährige Sohn gerade sagen wollte, dass es zu steil würde und sie nicht mehr weitergehen könnten, rutschte sein hinter ihm gehender Vater im Schneefeld aus. Der 53-Jährige versuchte noch, sich an Ästen festzuhalten, das gelang ihm aber nicht. Er stürzte eine zirka 120 Meter hohe Felswand hinunter. Seine Leiche musste mithilfe eines Hubschraubers geborgen werden.