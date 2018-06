18. Juni 2018, 18:40 Uhr Bergland Naturkäse GmbH Geld für die Gläubiger

Die rund 300 Gläubiger der insolventen Bergland Naturkäse GmbH in Lindenberg im Allgäu erhalten ihr Geld zurück. Wie Insolvenzverwalter Michael Jaffé mitteilte, können nicht nur die Schulden bezahlt werden, sondern auch noch Zinsen. Insgesamt erhalten die Gläubiger sechs Millionen Euro. Die Bergland Naturkäse GmbH gehörte mit einem Umsatz von rund 150 Millionen Euro im Jahr zu den führenden Abpackbetrieben von Käseprodukten in Deutschland. Betrieben wurde die Firma von den beiden Gesellschafterinnen Bayernland und Arla. Nach der Aussage Jaffés machte die GmbH in der Vergangenheit Gewinn. Allerdings hatte sie fast ausschließlich für ihre Gesellschafterinnen produziert. Diese stellten dann überraschend im September 2013 Insolvenzantrag. Damit kam der Betrieb mit zuletzt 169 Beschäftigten zum Erliegen. Ihnen wurde angeboten, für ein Jahr zu Weiterbildungsmaßnahmen in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Der Maschinenpark der Firma wurde verkauft.