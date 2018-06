7. Juni 2018, 08:26 Uhr Berchtesgadener Land Bergsteiger am Hochstaufen tödlich verunglückt

Der 41 Jahre alte Mann aus dem Berchtesgadener Land ist nach längerer Suche in der Pidinger Nordwand auf 1500 Metern Höhe tot aufgefunden worden.

Ein 41-jähriger Bergsteiger aus dem Berchtesgadener Land ist bei einem Sturz am Berg Hochstaufen tödlich verletzt worden. Der Bergsteiger ist am Mittwoch nach einer längeren Suche in der Pidinger Nordwand auf 1500 Metern Höhe tot aufgefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes ist der Mann zwischen 60 bis 100 Meter tief gestürzt.

Nachdem der Bergsteiger am Dienstag nicht zu der mit seiner Frau verabredeten Zeit wieder zu Hause war, rief diese die Polizei. An einem Parkplatz in der Nähe des Berges fanden Einsatzkräfte das Auto des Mannes. Noch am Dienstagabend sowie am Mittwoch hatten Kräfte der Bergwacht und der Polizei auch mit einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht.