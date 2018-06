10. Juni 2018, 18:55 Uhr Bei Drillingen Ehrenpate Söder

Wer will, kann künftig Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Ehrenpaten für seine Kinder gewinnen - muss dafür aber vorher mindestens Drillinge auf die Welt bringen. "Mit der Ehrenpatenschaft verbunden ist eine einmalige finanzielle Zuwendung von 1000 Euro pro Kind", sagte Söder. Damit solle eine besondere familiäre Situation anerkannt werden. Familien mit deutscher und EU-Staatsbürgerschaft können in Zukunft bei Mehrlingsgeburten ab Drillingen die Ehrenpatenschaft beantragen. 2015 gab es laut Statistischem Landesamt 39 Mal Drillingsgeburten in Bayern.