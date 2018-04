24. April 2018, 14:38 Uhr Bayern Staatsregierung entschärft umstrittenes Psychiatriegesetz

Die heftige Kritik der Verbände und Oppositionsparteien zwingt das bayerische Kabinett zu Nachbesserungen am geplanten Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz.

Auf die sogenannte Unterbringungsdatei wird verzichtet. Darin sollten ursprünglich Daten von Menschen gespeichert werden, die per Gerichtsentscheid in die Psychiatrie eingewiesen wurden.

Verbände und andere Parteien hatten kritisiert, dass Menschen mit psychischen Problemen wie Straftäter behandelt würden.

Die bayerische Staatsregierung hat nach heftiger Kritik am geplanten Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz einige Korrekturen beschlossen. Auf die Einführung einer Zentraldatei zur Erfassung sämtlicher in der Psychiatrie untergebrachter Patienten soll nun doch verzichtet werden, sagte Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU). In dem Gesetzentwurf war ursprünglich eine Unterbringungsdatei vorgesehen. Dort sollten für mindestens fünf Jahre von allen auf Anordnung des Gerichts in die Psychiatrie eingewiesenen Menschen Daten gespeichert werden, darunter Name, Familienstand, Krankheitsbezeichnung und Dauer der Unterbringung. Diese sollte auch zur Verfolgung von Straftaten genutzt werden können.

Auch die Verweise auf den Maßregelvollzug sollen aus dem Gesetz gestrichen werden, hieß es. Die öffentlich-rechtliche Unterbringung betreffe nur einen kleinen Kreis von Menschen mit psychischen Erkrankungen, stellte Schreyer fest. Sie könnten durch richterliche Anordnung in ein Krankenhaus gebracht werden, wenn sie sich und andere gefährden.

"Es geht um Menschen, die eine psychiatrische Erkrankung haben, und nicht um Straftäter", sagte Schreyer - genau das hatten Verbände und andere Parteien kritisiert: dass Menschen mit psychischen Problemen wie Straftäter behandelt würden. Nun betonte auch Ministerpräsident Markus Söder, dass an erster Stelle die Hilfe für die Betroffenen und ihre Familie stehen soll. Söder verkündete den Rückzieher nach der Kabinettssitzung am Dienstagnachmittag.

Was sich trotz der Kritik nicht ändert: Die Polizei soll auch künftig informiert werden, wenn als gefährlich geltende und zwangsuntergebrachte Patienten aus der psychiatrischen Unterbringung entlassen werden. Die Änderungen sollten nun in das parlamentarische Verfahren eingebracht werden

Gegen das PsychKHG, wie das neue Gesetz abgekürzt wird, waren Verbände und Betroffene Sturm gelaufen. Sie kritisierten, der Entwurf helfe psychisch Kranken nicht, sondern fördere die Angst der Betroffenen vor der Psychiatrie und stempele sie ab zu potenziellen Straftätern. Das Gesetz konzentrierte sich zu stark auf die Aspekte der Gefahrenabwehr und Sicherheit und zu wenig auf die für die Erkrankten nötigen Hilfsangebote und Hilfestellungen, sagten unter anderem Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie und Betroffenenverbände. Ob die nun beschlossenen Korrekturen an dieser Einschätzung etwas ändern, ist noch offen. Positiv werteten die Verbände nur, dass nach dem Gesetzentwurf ein flächendeckendes Krisennetzwerk geschaffen werden soll.

Ein Schwerpunkt ist ein rund um die Uhr erreichbarer Krisendienst, um Betroffene frühzeitig aufzufangen. Dadurch sollen stationäre Unterbringungen, vor allem sogenannte Zwangseinweisungen, deutlich verringert werden.