12. November 2017, 19:53 Uhr Landesvorstand Bayern-SPD: Eine Frau soll's richten









Feedback

Der SPD-Landesvorstand hat Natascha Kohnen als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 nominiert.

Die Entscheidung kommt früher als erwartet; die SPD ist damit die erste Partei, deren Kandidat bekannt wird.

Kohnen ist Landesvorsitzende der SPD, seit sie sich im Mai in einer Mitgliederbefragung klar durchsetzte - gegen fünf männliche Konkurrenten.

Zuletzt hatte Kohnen gesagt, dass sie linke Positionen stärker betonen wolle.

Von Katja Auer, Kassian Stroh und Wolfgang Wittl

Die SPD zieht mit Natascha Kohnen als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl im kommenden Jahr. Der Landesvorstand nominierte sie am Sonntag einstimmig, wie die Bayern-SPD am Abend mitteilte. Endgültig entscheiden muss darüber ein Parteitag, der Mitte März in München stattfinden soll.

Für die Spitzenkandidatur war neben Kohnen, der Landeschefin der SPD, auch Markus Rinderspacher im Gespräch, der Vorsitzende der Landtagsfraktion. Dass Kohnen nun parteiintern das Rennen gemacht hat, überrascht nicht - dies hatte sich zuletzt abgezeichnet. Wohl aber überrascht der Zeitpunkt: Eigentlich sollte die Personalie erst im neuen Jahr geklärt werden.

Kohnen ließ am Abend mitteilen: "Die einstimmige Nominierung überwältigt mich. Ich bin bereit voranzugehen." Sie wolle glaubwürdige Antworten geben auf die Fragen, die die Bayern umtrieben. Konkret nannte Kohnen als Aufgaben, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den Druck im Arbeitsleben zu reduzieren, Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen sowie Zuwanderer besser zu integrieren.

Bayern liegt mir am Herzen.Und ich bin überzeugt, dass unser starkes Land noch viel mehr kann.Deshalb bin ich bereit, als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl anzutreten.Es geht um einen anderen politischen Stil. Um mehr Ernsthaftigkeit.Und klare Werte. Dafür will ich antreten. — Natascha Kohnen (@NataschaKohnen) 12. November 2017

Das Thema Spitzenkandidatur stand eigentlich nicht auf der Tagesordnung der Vorstandssitzung. Aber alle seien der Meinung gewesen, nun sei die Zeit gekommen, diese Frage zu klären, hieß es hinterher - auch mit Blick auf das Chaos in der CSU und die Ungewissheit, wer dort antreten wird, sagten Sitzungsteilnehmer im Nachhinein. Da könne es nicht schaden, schon jetzt eine klare Antwort zu geben. Ausschlaggebend war offenbar, dass Kohnen relativ zu Beginn, in ihrem Bericht zur "politischen Lage", ihre Bereitschaft erklärte, die SPD in die Landtagswahl zu führen, wie es hieß. Darauf äußerten Vorstandsmitglieder reihenweise Zustimmung, auch Rinderspacher soll dies als einer der ersten getan haben. Woraufhin die Runde beschloss, dies nun auch gleich formal zu beschließen. Die Sitzung am Sonntag sei "irgendwie der richtige Zeitpunkt" gewesen, sagte Generalsekretär Uli Grötsch.

Kohnen ist erst seit diesem Jahr Landesvorsitzende der SPD; im Mai hatte sie sich mit 54 Prozent der Stimmen in einer Mitgliederbefragung über diesen Posten klar durchgesetzt - gegen fünf männliche Konkurrenten. Der Start in ihr neues Amt allerdings verlief nicht reibungslos: Sie versuchte, auch mit neuen Diskussions- und Veranstaltungsformaten, ihre Parteifreunde auch an der Basis stärker einzubinden. Zugleich wurde in der Bayern-SPD zuletzt Kritik an ihr laut, nicht klar genug zu sagen, wohin die Partei inhaltlich gehen wolle - auch mit Blick auf die Landtagswahl in knapp einem Jahr.

Im September, unmittelbar nach der Schlappe bei der Bundestagswahl, hatte Kohnen gesagt, die SPD müsse sich wieder an ihren Grundwerten orientieren, und hinzugefügt: "Manche nennen es Linksruck." Was genau das heißen soll, das ließ sie allerdings offen. Zugleich mehrten sich die Stimmen derer, die diese Wortwahl für falsch hielten. Kohnen stellte daraufhin in einer Sitzung der Landtagsfraktion klar, dass sie die SPD nicht inhaltlich nach links rücken wolle, sondern linke Positionen stärker betonen wolle.

Fraktionschef Rinderspacher hatte dagegen mit Blick auf die Landtagswahl betont, der Platz für die SPD sei wieder stärker in der Mitte, da die CSU vor einem Rechtsruck stehe. Auch Rinderspacher, als Fraktionschef automatisch im Kreis der Aspiranten, hatte sich Hoffnungen auf die Spitzenkandidatur gemacht, beteuerte am Sonntag aber, Kohnen vor der Wahl "voll und ganz" zu unterstützen. Dass sie als Spitzenkandidatin antrete, sei der Wunsch der SPD-Basis; das habe er auf vielen Veranstaltungen gespürt. "Natascha Kohnen ist hoch angesehen und geschätzt, sie ist authentisch", sagte Rinderspacher und versprach: "Die Fraktion wird kämpfen. Es gilt das Prinzip: Eine für alle, alle für Eine."