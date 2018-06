17. Juni 2018, 18:55 Uhr Ausgezeichnete Projekte Eine-Welt-Preis für globale Gerechtigkeit

In Nürnberg ist der Bayerische Eine-Welt-Preis für den Einsatz für globale Gerechtigkeit und ein menschenwürdiges Leben überall auf der Erde verliehen worden. In der Kategorie Vereine/Initiativen/Schulen erhielten drei Institutionen die Auszeichnung, in der Kategorie Kommunen ging sie an je eine Gemeinde und eine Stadt, wie das Eine-Welt-Netzwerk Bayern am Sonntag in Augsburg mitteilte. Prämiert wurden demnach der Verein "Aktion PiT - Togohilfe" aus dem oberbayerischen Maisach mit 3000 Euro, der Verein "SchuPa Tansania - Verein zur Förderung der Bildung in Tansania" aus Haar bei München mit 2000 Euro und das Staatliche Berufliche Schulzentrum Alfons Goppel in Schweinfurt mit 1000 Euro. Letzteres dafür, dass es das Thema "Eine Welt" immer wieder im Unterricht und Schulleben aufgreift. Ferner erhielt die oberbayerische Gemeinde Fridolfing 1000 Euro für ihre Verdienste um fairen Handel. Ein undotierter Sonderpreis ging an die Stadt Fürth für das von ihr eingerichtete Eine-Welt-Haus. Die Preisträger seien allesamt gute Beispiele für ein Engagement für Menschenrechte, Solidarität, Frieden und weltweite Bewahrung der Natur, hieß es. Ihre Arbeit trage zum besseren Verständnis und zu einem Miteinander über kulturelle Grenzen hinweg bei.