20. März 2018, 18:58 Uhr Arbeitskampf Verdi streikt auch in Bayern

Die bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi haben am Dienstag auch mehreren bayerische Städten betroffen. So waren in Augsburg fast alle städtischen Mitarbeiter dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Wegen der winterlichen Straßenbedingungen sei der Winterdienst ausgenommen worden und zudem auch die Mitarbeiter des Klinikums, berichtete eine Verdi-Sprecherin. Wie in Augsburg wurden auch in Regensburg die Ämter, Müllabfuhr und insbesondere die Kindertagesstätten ganztägig bestreikt. Die Stadt informierte die Eltern, dass die meisten Krabbelstuben, Horte, Kindergärten und Mittagsbetreuungen geschlossen blieben, in sechs Einrichtungen wurden Notdienste angeboten. Nach Verdi-Angaben kamen zu einem Protestzug 650 Beschäftigte. Auch in Nürnberg und Kempten gab es Aktionen der Gewerkschaft.