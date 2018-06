8. Juni 2018, 18:59 Uhr Ansbach Rektor veruntreut Schulgeld

Der Rektor einer Mittelschule in Nürnberg wird wegen der Veruntreuung von Schulgeld zum Lehrer zurückgestuft. Dies hat das Verwaltungsgericht in Ansbach entschieden. Wegen der "besonderen Umstände des Einzelfalles"- Krankheit und hohe Schulden - verliere der Pädagoge seinen Job nicht komplett, sagte ein Sprecher . Die Landesanwältin hatte in dem Disziplinarverfahren die Entfernung des Mannes aus dem Schuldienst verlangt. Der 63-Jährige hätte dann seinen Beamtenstatus und seine Pensionsansprüche verloren. Der Mann hatte EC-Karte und Geheimnummer für ein Schulkonto zu Hause aufbewahrt, seine Frau hob davon immer wieder Geld ab. Vom Amtsgericht in Nürnberg wurde der Schulleiter zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Schwere Krankheiten und Verschuldung hätten seine Frau zu der Tat getrieben, sagte der Rektor.