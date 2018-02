19. Februar 2018, 19:00 Uhr Amtsnachfolge Neuer Generalstaatsanwalt

Reinhard Röttle, 53, ist neuer Generalstaatsanwalt in München. Justizminister Winfried Bausback führte ihn am Montag ins Amt ein und verabschiedete Vorgänger Manfred Nötzel, 67, nach zweieinhalb Jahren an der Spitze der Generalstaatsanwaltschaft in den Ruhestand. Röttle leitete zuletzt die Personalabteilung im Justizministerium. Der Generalstaatsanwalt übt unter anderem die Dienstaufsicht über die Staatsanwaltschaften in seinem Bezirk aus. Ein Schwerpunkt ist der Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Außerdem ist beim Generalstaatsanwalt in München die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus angesiedelt.