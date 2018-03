13. März 2018, 18:59 Uhr 22-Jähriger festgenommen Sprengungen aufgeklärt

Die Polizei hat vermutlich eine Serie von gesprengten Fahrkartenautomaten aufgeklärt. Im Landkreis Straubing sei ein dringend tatverdächtiger 22-jähriger Mann festgenommen worden, teilte das LKA am Dienstag mit. Der Mann soll seit Anfang Februar teils mit Hilfe erheblicher Mengen Sprengstoff die Fahrkartenautomaten an verschiedenen Bahnsteigen gesprengt haben, in einem Fall wurde ein Fahrdienstleiter verletzt. Die Ermittler fanden in der Wohnung des Verdächtigen umfangreiches Beweismaterial und womöglich aus der Tatbeute stammende Geldscheine. Der Arbeitslose soll so viel Sprengstoff benutzt haben, dass nicht nur die Automaten zerstört wurden, sondern auch die Wartehäuschen beschädigt wurden. Es sei ein Sachschaden von 150 000 Euro entstanden.