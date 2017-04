6. April 2017, 06:15 Uhr Verkehrsprognose Hier staut es sich zu Beginn der Osterferien









An diesem Wochenende starten in zwölf Bundesländern die Osterferien. Mit einem Stauchaos ist nicht zu rechnen, aber mit starkem Verkehr zu bestimmten Stoßzeiten.

Besonders viel Verkehr wird am Freitag zwischen 14 und 20 Uhr und am Samstag zwischen zehn und 14 Uhr erwartet.

Pünktlich zum Beginn des Frühlings wird auch der Verkehr auf den Autobahnen dichter. Nach den kalten Tagen zieht es die Deutschen raus aus ihren Wohnungen in die Urlaubsgebiete. Und wenn viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind, kommt es vermehrt zu Staus. Der erste Höhepunkt ist am Wochenende vom 7. bis 9. April zu erwarten. Hier beginnen in diesen zwölf Bundesländern die Osterferien:

Baden-Württemberg: 10.04 - 21.04

Bayern: 10.04 - 22.04

Berlin: 10.04 - 18.04

Brandenburg: 10.04 - 22.04

Bremen: 10.04 - 22.04

Mecklenburg-Vorpommern: 10.04 - 19.04

Niedersachsen: 10.04 - 22.04

Nordrhein-Westfalen: 10.04 - 22.04

Rheinland-Pfalz: 10.04 - 21.04

Saarland: 10.04 - 21.04

Sachsen-Anhalt: 10.04 - 13.04

Thüringen: 10.04 - 21.04

Von einem Stauchaos geht der ADAC allerdings nicht aus. Die meisten Verkehrsbehinderungen werden Freitagnachmittag zwischen 14 und 20 Uhr und am Samstag zwischen zehn und 14 Uhr erwartet. Eng werden kann es freitags auch rund um die Großräume Berlin, Köln, Hamburg und München. Am Samstag staut es sich vor allem gen Süden und in Richtung der Alpen. Der Sonntag dürfte ruhig bleiben, nur in den Abendstunden kann es zu mehr Verkehr auf den Straßen kommen.

Besonders staugefährdet sind an diesem Wochenende laut ADAC folgende Strecken:

Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

A 1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund

A 3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

Wer kann, sollte also auf den Donnerstag ausweichen, um in die Osterferien zu starten. Hier ist kein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten. An den anderen Tagen gilt es die Stoßzeiten zu vermeiden. Ist das nicht möglich, müssen die Reisenden etwas Geduld mitbringen - oder die prognostizierten Staugebiete weitläufig umfahren.