5. September 2017, 05:21 Uhr Plug-in-Hybrid im Test Der Panamera 4 E-Hybrid ist die teuerste Art, Sprit zu sparen









Der Test zeigt: Dieser Porsche mit Stecker ist ein Öko-Auto für Superreiche und nur mit Tempolimit effizient. Über Sinn und Unsinn des Technik-Overkills.

Von Joachim Becker

Auto kaputt? Mit wenig mehr als Standgas auf der Autobahn und das Ding geht ständig aus. Kurzes Husten aus dem Auspuff, dann fällt der Motor zurück in Lethargie. Klarer Fall von Herzinsuffizienz, würde ein Werkstattmeister alter Schule diagnostizieren. Trotz der Nulllinie auf dem Drehzahlmesser bewegt sich das Ding aber doch: Mit der Kraft eines elektrischen Herzschrittmachers, wenn dem Verbrenner die Luft wegbleibt. Merke: Totgesagte leben länger. Ob das nur für den Porsche Panamera 4 E-Hybrid gilt oder für die Gattung der Plug-in-Hybride insgesamt, wäre zu untersuchen.

Nirgends scheiden sich die Geister stärker als bei den Autos, die an Zapfsäule und Steckdose gleichermaßen tanken können. Eine Aral-Studie "Trends beim Autokauf 2017" sieht Hybride im Aufwind. Während der Diesel in der Käufergunst fast um die Hälfte auf nur noch 18 Prozent sinkt, wächst der Zuspruch für Benziner und Teilzeitstromer. Seit 2013 stieg das Kundeninteresse an Hybriden von sechs über elf (2015) auf jetzt 15 Prozent. Plug-in-Hybride werden als Sonderform nicht eigens aufgeführt. Die Nachfrage könnte jedoch steigen, wenn lokal emissionsfreie Autos in Innenstädten bevorzugt behandelt würden.

Doch der Aufschwung für Plug-in-Hybride fällt vorerst aus. Im wichtigen chinesischen Markt sinken die Absatzzahlen wieder, weil die Vergünstigungen zurückgefahren werden. Auch in Deutschland kommt der teure Doppelantrieb nicht auf Touren: Trotz einer Modelloffensive der deutschen Hersteller gab es Anfang 2017 erst 21 000 Plug-in-Hybride hierzulande. Deutsche Hersteller hätten "sich in diese Technik verrannt und Milliardenbeträge investiert", ätzte Marktexperte Ferdinand Dudenhöffer schon vor zwei Jahren: "Im Schnitt hat sich ein Plug-in-Hybrid 730 Mal verkauft oder weniger als 450 Verkäufe pro Modell, wenn man die Eigenzulassungen herausrechnet."

Sind Plug-in-Hybride also Rohrkrepierer mit dem typisch deutschen Over-Engineering? Billig sind die Doppelherzautos jedenfalls nicht. Anders als das Model S verbreitet der Panamera im Interieur zwar das Flair und die Qualitätsanmutung einer Luxuslimousine. Doch ein Ökoauto mit einem Grundpreis von 107 553 Euro und einem Testwagenpreis von 157 961 Euro können sich die allerwenigsten leisten.

Nur vier Prozent der Porsche-Kunden wollen einen Plug-in-Hybriden

In der Praxis wirkt die geballte Technik allerdings faszinierend. Etwa beim Segeln mit eingebautem Rückenwind: Bei Richtgeschwindigkeit auf ebener Autobahn genügt ab und an ein kurzer Gasstoß aus dem Verbrenner - dann geht der Motor wieder aus. Klingt hektisch, ist es aber nicht: Hyperaktiv ist lediglich die Motorsteuerung, die mit geballter Rechenleistung ständig zwischen den Antriebsarten umschaltet. Ein Fahrer mit Spritspartraining hätte keine Chance gegen die Rechenkünste dieser Maschine. Zwischenfazit: In keinem Testwagen hat der Mix von Tank und Akku bisher so nahtlos und elegant gewirkt wie im Panamera 4 E-Hybrid.

Man kann einen Porsche also mit minimalem Energieaufwand bewegen. Aber wer will das schon? Klare Antwort: kaum jemand. Seit es Plug-in-Hybride bei Porsche gibt (2011), dümpeln sie bei vier Prozent des Gesamtabsatzes herum. Auch der neue Panamera 4 E-Hybrid kann bei der PS-protzenden Klientel kaum punkten. Dabei strömt die Kraft so nahtlos aus zwei Quellen, dass es für die Passagiere weder Einbußen beim Komfort noch bei der Dynamik gibt. Anders als beim Vorgänger muss das Pedal nicht mehr zu mindestens 80 Prozent durchgetreten werden, um die 100 kW (136 PS) des E-Antriebs freizusetzen. Im Gegenteil: Der neue Stecker-Porsche startet stets rein elektrisch und ist bis zu 140 Kilometer pro Stunde lokal emissionsfrei unterwegs. Was sich dank 700 Newtonmetern Drehmoment so souverän anfühlt wie in einem Tesla Model S.