28. Oktober 2017, 00:00 Uhr Güterverkehr Dobrindt will weitere Strecken für Lang-Lkw freigeben

Lang-Lkw, hier unterwegs in Sindelfingen, dürfen 6,50 Meter länger sein als normale Lastwagen.









Feedback

Das Bundesverkehrsministerium will mit einer neuen Verordnung weitere Strecken für Lang-Lkw freigeben.

Die Schienenlobby kritisiert das Vorhaben: Damit werde die Verlagerung von Gütertransporten von der Schiene auf die Straße ausgebremst.

Zudem wolle Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die wenigen verbleibenden Wochen seiner Amtszeit nutzen, um rasch noch "Fakten zu schaffen".

Von Marco Völklein

Der Dauerstreit um die Riesen-Lkws geht in eine nächste Runde. Das Bundesverkehrsministerium plant, weitere Autobahnen, Bundes-, Land- und Gemeindestraßen für die Benutzung durch die bis zu 25 Meter langen Lastwagen freizugeben.

Eine entsprechende Verordnung wurde in den vergangenen Monaten im Haus von Noch-Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) erarbeitet. Am Freitag lief die Anhörungsfrist aus, bis zu der Verbände ihre Meinung zu der neuen Verordnung im Ministerium einreichen konnten.

Fahren Lang-Lkw bald im grenzüberschreitenden Verkehr?

Vor allem bei den Gegnern des Lang-Lkw-Programms kommt das Vorgehen Dobrindts gar nicht gut an. Der Minister habe mit seinem Plan "bis nach der Bundestagswahl gewartet" und wolle nun "Fakten schaffen, solange er noch geschäftsführend im Amt ist", sagt Dirk Flege von der Allianz Pro Schiene, einem Zusammenschluss von Eisenbahnergewerkschaften, Fahrgast-, Umwelt- und Verkehrsverbänden. Dobrindt wurde bereits zum Chef der CSU-Landesgruppe gewählt, das Verkehrsministerium führt er kommissarisch bis zur Wahl einer neuen Bundesregierung.

Flege kämpft seit Jahren gegen die überlangen Lastwagen, schmäht sie auch als "Monster-Trucks" oder "Gigaliner". Aus seiner Sicht sind die Lang-Lkws eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer und sie verschaffen sie den Spediteuren im Wettbewerb gegen die Güterbahnbetreiber einen erheblichen Kostenvorteil. Die von vielen Politikern immer wieder geforderte Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene werde so konterkariert.

Am Entwurf des Ministeriums stört Flege vor allem, dass das Streckennetz, auf dem die Lang-Laster erlaubt sind, weiter wachsen soll - unter anderem in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz.

Zudem sollen weitere Autobahnabschnitte bis zu den Grenzen nach Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Luxemburg freigegeben werden. In Holland und Belgien sind Lang-Lkws mit bis zu 60 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht unterwegs; in Deutschland liegt die Gewichtsgrenze bei 44 Tonnen. Noch verbietet die EU den grenzüberschreitenden Verkehr von Lang-Lkws; Flege vermutet, mit der Freigabe bis zur Grenze wolle Dobrindt "Fakten schaffen, um grenzüberschreitende Fahrten vorzubereiten".