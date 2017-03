10. März 2017, 19:00 Uhr Genfer Autosalon 2017 VW will Teil der digitalen Popkultur werden









Elektrisch, autonom, erschwinglich: Modelle wie die Konzeptstudie Sedric sollen Autos zum engsten Freund der Familie machen. VW kann mit dieser Strategie durchstarten - oder abstürzen.

Von Joachim Becker

Alles neu, alles super: Genf bleibt der Schönheitssalon der Autoindustrie. Im Grunde gibt es an jedem Stand die Einheitswelle: Noch ein SUV und noch ein Sportwagen mit vier Türen (Gran Turismo oder GT). Das Mercedes AMG GT Concept ist nicht die einzige Verneigung vor dem Porsche Panamera. Wie in der Mode wird Ideen-Recycling großgeschrieben. Der Kunde will es so, die Geschäfte laufen blendend. Wahrer Luxus ist schließlich zeitlos. Also gönnt man sich in Genf den Luxus, den (digitalen) Wandel weitgehend auszublenden.

Genf ist keine Technologie- sondern eine Verkaufmesse. Nur Bares ist Wahres. Und bisher reißen sich die Kunden ja nicht wirklich um alternative Antriebe - weder die Otto Normalverbraucher noch die Reichen und Schönen im Luxussegment. Man muss also schon genauer hinschauen, um auf Toyotas elektrisch angetriebenen Kabinenroller i-Tril aufmerksam zu werden. Oder auf das FE Fuel Cell Concept von Hyundai. Der weiterentwickelte Brennstoffzellenantrieb soll mit einer Tankfüllung 800 Kilometer schaffen. Sollte ein großes Serien-SUV mit dem Wasserstoffantrieb nächstes Jahr tatsächlich über 500 Kilometer weit kommen, hätten große Batterieautos ein Problem.

Auch Volkswagen übt den Genf-Spagat: Einerseits Mainstream, andererseits Schwimmen gegen den Strom. Voll im Trend liegt der neue VW Arteon. Der Nachfolger des biederen Passat CC tankt brav Benzin oder Diesel, doch seine Passagiere scheinen eher Sekt als Selters zu trinken: "Mit diesem Auto beginnt - wie 2015 prognostiziert - eine neue Design-Ära", verspricht Chef-Gestalter Klaus Bischof. Dass VWs Topmodell ein weiterer Schrägheck-GT ist, tut der Aufbruchstimmung keinen Abbruch. Immerhin liegt der Arteon mit einem Einstiegspreis von weniger als 35 000 Euro deutlich unter dem Niveau der Premiummarken.

In jeder Hinsicht kantiger als das glattgeföhnte Coupé mit vier Türen ist ein pummeliger Kastenwagen namens Sedric. Der Fahr-Container auf der Grundfläche eines VW Up verzichtet auf Lenkrad und Pedale. Erschwerend kommt hinzu, dass er mit dem eingerahmtem Gesicht und Puschelohren (Laser-Scannern) wie ein Teletubbi aussieht. Vollends zum Ufo wird der futuristische Bulli durch seine No-Brand-Strategie. Auf der Steilwand und den abgedeckten Rädern prangt kein Luxus-Label mit wiedererkennbarer Gestaltungshistorie. Am Marken-verliebten Lac Léman wirkt das erste Konzeptfahrzeug des Volkswagen-Konzerns daher wie ein Fremdkörper: Wenn schon Fortschritt, dann bitte zuerst in der Oberliga. Ein autonomes Familienauto, dass viel klüger ist als eine Chauffeurslimousine - unerhört!

Der integrierte Chauffeur wird zum Freund der Familie

Dabei ist Sedric ja genau das: die Chauffeurslimousine der Zukunft. Womit nicht nur das Prestige-Denken, sondern auch die etablierten Geschäftsmodelle in Frage gestellt werden: Ist das noch ein Privatauto mit der persönlichen Duftnote und dem halben Hausstand in diversen Ablagen und Fächern? Oder kehrt Sedric zu den Volkswagen-Wurzeln zurück: Zur individuellen Mobilität für wirklich alle? "Meine Vision ist eine Demokratisierung der Fortbewegung. Für Blinde, für Alte, für Kranke, für Kinder", sagt Johann Jungwirth.

Der Chief Digital Officer von Volkswagen will den integrierten Chauffeur zum engsten Freund der Familie machen: eine selbststeuernde Couch für den Weg zur Schule und zum Sport, die zwischenzeitlich als Büro dient und mit autonomen Taxifahrten auch noch Geld verdienen kann. "Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale sind die Neuerfindung der individuellen Mobilität. Ich persönlich glaube wirklich: Wir stehen wieder an so einer Epochenschwelle wie damals beim Umstieg vom Pferd aufs Auto", so Jungwirth.

"Think big" - dieses Credo ist ihm gut vertraut. 2015 kam er von Apple zu VW, sieben Jahre Silicon Valley (auch als Leiter des dortigen Daimler-Technologiezentrums) haben sein visionäres Denken geprägt. "Weil ich damals wusste und heute weiß, wo Apple, Uber und Google beim autonomen Fahren stehen, treibe ich das Thema im Konzern mit aller Energie voran."