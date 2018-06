8. Juni 2018, 17:29 Uhr Fahrrad versus Auto Der tägliche Straßenkampf

Unser Autor machte beim Fahrradfahren eine schmerzliche Erfahrung, als ihn ein älterer Autofahrer in München rammte: Da rollt was auf uns zu.

Von Gerhard Matzig

Es ist ein geradezu boshaft schöner Sonntagmorgen mit einem Himmel aus blauer Seide. Wie frisch gebügelt. Das Leben könnte herrlich sein - und man wäre mit dem Fahrrad jetzt schon kurz vor Wolfratshausen. Dann stünde man bald auch am Walchensee. Oder gleich im Strandcafé Bucherer, vorne am Ufer, im Rücken den Herzogstand und die Alpen. Einhundert Kilometer in den Beinen, stolz wie sonst wer. So stünde man da.

Läge man nicht in Wahrheit in München im Klinikum Neuperlach. In der ...