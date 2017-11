6. November 2017, 12:07 Uhr Fahrbericht Mercedes X-Klasse Mercedes entdeckt das Phänomen Pritschenwagen









Pick-ups sind nicht mehr nur in den USA angesagt. Mercedes steigt jetzt in den Markt ein und preist die Vielseitigkeit seiner neuen X-Klasse. In der Stadt wird das Auto allerdings zur Bürde.

Von Michael Specht

Ein wenig Wilder Westen gibt es an jeder Straßenecke der USA. "In jedem Pick-up steckt noch immer ein Stück Cowboy", sagt Ford-Manager Mark Truby, "diese Art von Auto verkörpert Freiheit und Männlichkeit." Außerdem zählen Pick-ups seiner Meinung nach zu den nützlichsten Fahrzeugen überhaupt.

Das sehen offensichtlich viele Amerikaner so ähnlich. Bei den Neuzulassungen übertreffen Pick-ups wie beispielsweise der Ford F 150 sämtliche SUV und Pkw bei Weitem. Seit mehr als 30 Jahren in Folge ist besagtes Ford-Modell zudem das in den USA am meisten verkaufte Auto überhaupt. Täglich kommen 2000 der "Trucks" genannten Gefährte neu auf die Straßen. Zusammen füllen die "Big Three", General Motors, Ford und Chrysler, jährlich mit der unglaublichen Menge von etwa 2,5 Millionen neuen Exemplaren die US-Highways.

Auch in Asien, Afrika und Südamerika prägen Pritschenwagen das Straßenbild, dort nur eine Nummer kleiner. Die sogenannten Mid-Size-Pick-ups transportieren so ziemlich alles, was sich irgendwie festzurren lässt - Kisten, Kühlschränke oder Kamele. Bisweilen nutzen ganze Familien die offene Pritsche für die Fahrt in die nächste Stadt. In dem Segment werden weltweit 2,2 Millionen Autos pro Jahr verkauft. Fachleute erwarten in den nächsten zehn Jahren global einen Anstieg auf über drei Millionen Mini-Laster, obwohl immer mehr Menschen in urbanen Ballungsgebieten leben werden.

Toyota hat an dem lukrativen Geschäft bislang den größten Anteil: Der Hilux - er genießt den Ruf der Unverwüstlichkeit - fährt in seiner Klasse fast überall an der Spitze der Zulassungsstatistik. Der Ford Ranger kommt auf jährlich 270 000, Mitsubishi mit dem L 200 auf 150 000 Einheiten.

Gedacht für Leute mit viel Geld und Freizeitstress

Solche Zahlen rufen selbst Hersteller auf den Plan, denen man noch vor einigen Jahren einen Pick-up kaum zugetraut hätte. Mercedes zum Beispiel. Doch die Luxusmarke begibt sich allen Ernstes auf das rustikale Terrain. Allerdings ist die X-Klasse weniger für Kuhhirten und Kameltreiber, sondern für Leute mit viel Geld und Freizeitstress gedacht. In etwa gleichzeitig bringt Renault einen eigenen Laster auf den Markt. Der Alaskan ist auch bei den Franzosen der erste Pick-up im Portfolio.

Dass sich in Deutschland die ganze Sache in homöopathischen Dosen abspielen wird, stört die Hersteller nicht. Es gibt auf unseren Straßen mehr Elektroautos als Pick-ups. Aber das kann man ja ändern - Klimaziele hin oder her. "Kunden entdecken die Vielseitigkeit und den hohen Nutzwert eines Pick-ups", meint Marion Friese, Produktmanagerin bei Mercedes-Benz Vans. Die Stuttgarter zielen damit nicht nur auf Gewerbetreibende, Kommunen oder Förster, sondern auch verstärkt auf Privatleute, denen die Pritsche zum Transport vielfältiger Güter dient, egal, ob Kaminholz oder Cross-Motorrad. Auch als Zugmaschinen sollen sich Pick-ups nützlich machen. Mit der X-Klasse lassen sich Pferde- oder Bootsanhänger bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen.