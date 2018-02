27. Februar 2018, 12:51 Uhr Diesel-Urteil Was Sie über die drohenden Fahrverbote wissen müssen

Wann und wo könnten die ersten Sperrzonen eingerichtet werden? Welche Autos sind betroffen? Droht dem Diesel gar das Aus? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Markus Balser und Joachim Becker

Millionen Dieselfahrer und Bürger in Städten mit belasteter Luft haben die Entscheidung teils gefürchtet, teils herbeigesehnt. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden: Diesel-Fahrverbote sind nach geltendem Recht grundsätzlich zulässig. Die Richter schaffen damit einen Rechtsrahmen für Städte wie Stuttgart und Düsseldorf, Fahrverbote für Dieselautos zu verhängen - nicht sofort, aber in absehbarer Zukunft. Was es damit auf sich hat:

Wann kommen die ersten Fahrverbote?

Vor allem in Stuttgart und Düsseldorf könnte es nun relativ schnell gehen. Die Verwaltungsgerichte in den Städten hatten zuvor bereits Fahrverbote verlangt und halten sie auch ohne zusätzliche Regelungen auf Bundesebene für umsetzbar. Aufgrund der klaren Rechtslage können sie nun aktiv werden. Der Druck steigt auch, weil die Umweltorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) Fahrverbote in beiden Städten per Klage einfordert. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sieht allerdings Übergangsfristen und eine phasenweise Einführung von Fahrverboten vor. In Stuttgart seien Fahrverbote nicht vor dem 1. September 2018 möglich. Zu prüfen sei außerdem, ob in einer ersten Phase nur ältere Fahrzeuge (etwa bis zur Abgasnorm Euro 4) betroffen sein sollten. Erst nach einer einjährigen Übergangsfrist wären dann auch Euro-5-Diesel betroffen. Zudem ist es möglich, dass die Städte zunächst auf eine bundesweite Regelung warten und erst aktiv werden, wenn die Bundesregierung etwa eine Blaue Plakette beschließt.

Welche Städte könnten noch zu dieser Maßnahme greifen?

Auch wenn das Bundesverwaltungsgericht konkret nur über die Fälle in Stuttgart und Düsseldorf verhandelt hat, gilt die Entscheidung als Signal für ganze Deutschland. Jede andere Stadt, in der Grenzwerte überschritten werden, könnte nun ebenso Fahrverbote verhängen. Das Ziel der künftigen großen Koalition, einen flächendeckenden Ausschluss von Dieselautos aus Großstädten zu vermeiden, gerät damit ernsthaft in Gefahr. Allerdings ergibt sich aus dem Urteil keine Verpflichtung. Gerissen werden die Grenzwerte nach jüngsten Angaben des Umweltbundesamtes in rund 70 Städten, am deutlichsten in München, Stuttgart und Köln. Zu den Problemstädten gehören aber auch Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Mainz, Mannheim und Nürnberg.

Welche Fahrzeuge sind betroffen? Und wie sieht es mit Handwerker-Autos aus?

Soll eine Stickoxid-Umweltzone wirken, müssten laut Experten alle Diesel-Fahrzeuge unterhalb der aktuellen Euro-6-Norm ausgesperrt werden. Die Zahl der Betroffenen in Deutschland wäre riesig: Von insgesamt 15 Millionen Dieselautos wären fast zehn Millionen Fahrzeuge betroffen. Sie müssten entweder nachgerüstet werden oder um viele große Städte einen Bogen machen. Das würde auch Millionen Pendler hart treffen. Dem Urteil zufolge soll es allerdings Ausnahmeregelungen geben, beispielsweise für "Handwerker oder bestimmte Anwohnergruppen". Solche Ausnahmeregelungen dürften wohl auch für Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr gelten - im Urteil werden sie allerdings nicht explizit genannt.

Wie sollen die Fahrverbote überhaupt durchgesetzt werden?

Diese Frage gilt als eines der größten Probleme für die Behörden. Denn ohne erkennbares Zeichen auf der Windschutzscheibe müsste die Polizei die Papiere jedes einzelnen Autos daraufhin prüfen, ob der Ausstoß akzeptabel ist oder nicht. "Wir haben keine Hundertschaften im Keller, die nur auf neue Aufgaben warten", sagt der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt. Solche Verbotszonen seien nicht kontrollierbar und damit auch nicht durchsetzbar.

Mit dem Urteil wächst also der Druck auf die Bundesregierung, eine sogenannte Blaue Plakette für saubere Autos einzuführen. Dies würde nicht nur bundesweit einheitliche Vorgaben, sondern auch ein sichtbares Signal am Auto mit sich bringen. Dagegen hatte sich jedoch die bisherige große Koalition, allen voran Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), vehement gewehrt.