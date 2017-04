3. April 2017, 06:52 Uhr Black Cabs Londons Taxis fahren bald elektrisch









Die Black Cabs sind ein echtes Wahrzeichen. Mit dreckigem Dieselmotor. Der Nachfolger hat einen Hybridantrieb und soll auch im Ausland Fahrgäste chauffieren.

Von Björn Finke , Ansty

Eine Plattform summt durch die große Fabrikhalle. Auf ihr ist eine Autokarosserie befestigt, die nun automatisch zur nächsten Station der Produktionsstraße gebracht wird. Auf ihrem Weg folgt die Plattform einem Band auf dem Boden. Das Autoskelett ist schwarz lackiert, der Innenraum ist ungewöhnlich geräumig.

Kein Zweifel: Hier, im Dorf Ansty am Stadtrand von Coventry, wird eins der berühmten Londoner Taxis gebaut. Jene knubbeligen Ikonen, die zur Hauptstadt gehören wie Big Ben, das wechselhafte Wetter und deutsche Schüler auf Klassenfahrt. Am Rand der Halle ragt ein Hochregallager für Einzelteile fast bis zur Decke. Jedes der Black Cabs, wie die meist schwarzen Droschken genannt werden, besteht aus 2000 Teilen.

Doch noch sind die Regale gähnend leer. Die Serienfertigung beginnt erst im September, im Moment montieren Arbeiter und Roboter Probefahrzeuge. Sie trainieren, damit im Spätsommer alles glattläuft. An einer Station wird die schwebende Karosserie auf Achsen und Antrieb herabgelassen und damit verbunden. "Hochzeit" heißt das. Die Arbeiter ermitteln gerade die optimale Höhe, in der die leichte Aluminium-Karosserie ihre Hochzeit beginnen soll.

Die moderne und blitzblanke Fabrik hat der Hersteller der Black Cabs, die London Taxi Company (LTC), extra für dieses neue Modell, den TX5, hochgezogen. Der Vorgänger TX4 wird in einem kleineren Werk in Coventry gebaut, doch dort ist bald Schluss. Denn das kleinere Werk fertigt Dieseltaxis, und die haben im wichtigsten Markt, London, wegen neuer Regeln gegen Luftverschmutzung keine Zukunft mehr.

Die englischen Ikonen sind jetzt in chinesischer Hand

Der Nachfolger TX5 dagegen ist ein Hybridauto. Das Fahrzeug summt mit Elektroantrieb durch die Stadt, ohne die Luft zu verpesten. Ein Benzinmotor schaltet sich nur ein, wenn wider Erwarten unterwegs die Batterie erschöpft ist. Die berühmten Black Cabs werden grün.

Eigentümer der Firma ist der Autokonzern Geely - die englischen Ikonen sind also in chinesischer Hand. Vor der Fabrik weht darum neben der britischen die chinesische Flagge. Geely kaufte den Taxi-Spezialisten 2013 für elf Millionen Pfund aus der Insolvenz. Nun investierten die Chinesen 325 Millionen Pfund (380 Millionen Euro) in das Werk und ein Entwicklungszentrum in Ansty sowie in das Design der Fahrzeuge. Allein die Fabrik ist größer als vier Fußballfelder, insgesamt sollen an dem Standort mehr als 1000 Menschen arbeiten. Konnte das alte Werk 1500 Dieseldroschken im Jahr bauen, sind es in Ansty mehr als 20 000 Elektrosummer. Die will LTC weltweit verkaufen; die geräumigen Taxis mit ihrer unverwechselbaren Silhouette sollen auch in deutschen Städten herumkutschieren.

Der Aufsichtsrats-Chef von LTC kennt den deutschen Markt: Carl-Peter Forster war Chef von Opel, als die GM-Marke vor acht Jahren ums Überleben kämpfte. Nun sitzt er im Aufsichtsrat von Geely, von Geelys schwedischer Tochter Volvo und eben bei LTC. "Wir werden das Hybridtaxi erst in London einführen, dann in anderen britischen Städten, dann in Europa und schließlich weltweit", sagt der 62-Jährige. Wie hoch der Exportanteil sein soll oder wann die Fabrik voll ausgelastet sein wird, verrät er nicht. "Aber wir machen mit diesem Werk schon bei sehr geringen Stückzahlen Gewinn", sagt er.