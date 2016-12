22. Dezember 2016, 12:02 Uhr Anschlag in Berlin Lkw-Fahrer: "Die Angst, überfallen zu werden, schwingt immer mit"









Termindruck, dunkle Parkplätze - und seit dem Anschlag in Berlin kommen Kidnapping und Mord als reale Bedrohung hinzu. Fernfahrer erzählen, wie sie mit ihren Sorgen umgehen.

Von Thomas Harloff und Jessy Asmus

86 Tote und mehr als 300 Verletzte am 14. Juli in Nizza. Zwölf Tote und 48 Verletzte am 19. Dezember in Berlin. Zwei Terrorakte, die verdeutlichen: Ein Alltagsgegenstand wie ein Lastwagen kann zu einer Waffe werden, mit der Massenmorde verübt werden. Und gerade die Tat in Berlin, bei der der polnische Lkw-Fahrer höchstwahrscheinlich vom Attentäter umgebracht wurde, zeigt, dass Berufskraftfahrer mit ganz neuen Gefährdungsszenarien rechnen müssen. Eine Tatsache, die sich immer stärker in ihrem Bewusstsein verankert.

Wolfgang Karner, 46, Lkw-Fahrer aus Hinterstoder in Österreich

Meine österreichische Firma schickt mich vor allem nach Ost- und Südosteuropa. Wenn man mit den Fahrern spricht, die dort unterwegs sind, dann ist schon eine Angst zu spüren. Dort fürchten viele, dass sich Flüchtlinge in ihren Lastwagen verstecken oder sie gar bedrohen, speziell in Griechenland, Rumänien oder Bulgarien. Man hört manchmal von Überfällen mit gezückten Messern oder Schusswaffen, bei denen Geld und Laptops geklaut werden. Oder auch davon, dass Lkw-Fahrer wegen des Verdachts auf Schleuserei in Untersuchungshaft kommen, weil sich in ihren Lastwagen Flüchtlinge versteckt haben. So etwas verunsichert die Fahrer.

Das, was in Berlin passiert ist, verstärkt dieses Gefühl und macht uns nachdenklich. Das kommt nun noch näher an einen ran. Es ist einfach tragisch, dass es mir auf jedem Parkplatz passieren kann, gekidnapped oder ermordet zu werden, um mit meinem Lkw einen Terroranschlag zu verüben.

Wir können uns aber gar nicht anders verhalten als bisher. Wir müssen ja unsere Lenkzeiten strikt einhalten, das erfordert das Gesetz. Wenn ich weiß, dass meine Fahrzeit zu Ende geht und ich noch eine halbe Stunde brauche, um zu einem sicheren Parkplatz zu kommen, dann zahle ich bei der nächsten Kontrolle Strafe dafür, weil ich zu lange am Steuer saß. Die Gesetze sind viel zu kleinlich, und wehe, ich fahre ein paar Minuten zu lange. Eigentlich habe ich in der Fahrschule gelernt, dass ich meine Fahrzeit leicht überschreiten darf, um sicherzustellen, dass ich, mein Fahrzeug und meine Ladung in Sicherheit sind. Das wird aber nur von wenigen Polizisten akzeptiert. Die meisten sagen: 'Da musst du dir vorher einen Parkplatz suchen.' Aber ich muss meine Termine einhalten und kann nicht schon zwei Stunden vor der Ruhezeit nach einem sicheren Parkplatz suchen.

Und die kosten oft Geld. Immerhin bekommen wir von unserer Firma jegliche Rechnungen für sichere Parkplätze bezahlt. Das machen allerdings nicht viele Speditionen, bei vielen müssen die Fahrer das aus eigener Tasche bezahlen. Leider sind die meisten Parkplätze aber absolut unsicher. Erstens müsste nachts die Polizei viel mehr Präsenz zeigen und es müsste mehr Videoüberwachung geben.

Auch bei der Sicherheit der Lastwagen kann man nicht viel mehr machen. Die Wegfahrsperren und die Schlösser sind nicht schlecht. Als einer unserer Fahrer in Griechenland überfallen wurde, haben sie die Scheibe mit Steinen eingeschlagen. Man könnte deshalb darüber nachdenken, Lastwagen mit Panzerglas auszurüsten. Aber sonst? Von Notbremsassistenten darf man keine erhöhte Sicherheit erwarten. Denn der lässt sich leicht ausschalten und ist eigentlich da, um Verkehrsunfälle zu verhindern und keinen Terroranschlag. Ansonsten lässt sich ein Lkw vielleicht stoppen, indem man auf die Reifen schießt. Aber sonst gibt es da keine Chance.