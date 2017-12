11. Dezember 2017, 10:43 Uhr Alternative Mobilitätsformen Autoverzicht? Funktioniert sogar für Familien









Man muss seinen Alltag nur etwas mehr im Voraus planen. Fixkostendämpfend ist es obendrein. Und wenn sie mal Auto fahren, finden die Kinder es umso spannender.

Von Michael Kläsgen

Klar, es gibt sie immer mal wieder. Situationen wie diese, in denen die Augenbrauen des Gesprächspartners kurz in die Höhe gehen und ein ungläubiges "Wie, kein Auto?" zur näheren Erläuterung der persönlichen Lebensumstände einlädt. In einem besonderen Fall war die Irritation für einen Augenblick aber beiderseitig. Das Gegenüber fügte spontan hinzu: "Das ist ja der wahre Luxus!"

War das jetzt Veräppelung? Der Exotenstatus war mir bewusst, seitdem ich mit der Familie aus der Innenstadt von Paris, wo ein Auto nur lästig ist, nach München zog. Anfangs war es nur ein Test: Geht das auch hier? Ja, das tut es, aber exotisch ist es schon. Deswegen die Reaktionen. Und jetzt? Markierte die Bemerkung den Übergang vom Exoten zum Objekt von Hohn und Spott?

Luxus? Den findet man eigentlich eher in der eigenen Tiefgarage. SUV und Sportwagen stehen da poliert in Reih und Glied. Der Wert der Gefährte dürfte sich leicht auf eine schlappe Million Euro bemessen. Einen Stellplatz ziert ein in weißes Leinen gehüllter Oldtimer. Zumindest beim Anblick dieses Mobils könnte auch der überzeugteste Nicht-Autofahrer schwach werden. Ist das nicht der "wahre Luxus"? Sich so etwas leisten zu können?

Aber nein, der Bekannte meinte es ernst und berichtete vom täglichen Überlebenskampf auf der Autobahn in Richtung Arbeitsplatz. Es muss die Hölle sein, ein erbarmungsloses Gedrängel um den vorderen Rang. Keine Ahnung, ob das wirklich so schlimm ist. Rasend erlebt man die Autofahrer, mit dem Rad auf dem Weg zum Büro, eher selten. Im Gegenteil: Es kommt immer mal wieder vor, dass die im Stau stehenden Vehikel schnell hinter einem zurückbleiben. Was wiederum das Gefühl vermittelt, schneller zu sein als sie, was natürlich Unsinn ist.

Der ÖPNV erfordert eine noch größere Nervenstärke als Radfahren

Aber die widrigen Begleiterscheinungen des Radfahrens lassen sich so für ein paar Augenblicke besser ertragen, etwa der eisige Ostwind oder der niederprasselnde Regen. Besonders wetterempfindlich sollte man als Autoloser nicht sein. Eine gewisse Risikofreude hingegen ist hilfreich. Sie führt zum Beispiel zu der Erkenntnis, dass selbst vorsichtiges Radfahren auf Schnee möglich ist.

Als Alternative bleibt natürlich immer noch der ÖPNV. Ihn zu nutzen, führt wiederum zu der Erkenntnis, dass es hilft, eine noch größere Nervenstärke mitzubringen als beim Schnee-Radfahren. Wenn alles gut klappt, geht es zügig voran. Nur klappt es, gemessen an den hohen Ansprüchen einer Stadt wie München, ziemlich oft nicht so gut. Falls die Stadt je darüber nachdenken sollte, Eingewöhnungskurse für Zugezogene geben zu wollen, sollte sie viele Doppelstunden auf den Begriff "Stammstrecke" nebst posttraumatischer Nachbehandlungsoption darauf verwenden.

Andererseits: Man gewöhnt sich irgendwann auch daran, für vier S-Bahnstationen mit einmal Umsteigen in der Innenstadt 25 Minuten zu brauchen, auch wenn die App des Verkehrsbetriebs beharrlich etwas anderes behauptet. Und damit wäre leider nicht die gesamte Wegstrecke im öffentlichen Nahverkehr beschrieben, sondern nur das Teilstück von Schule und Kindergarten bis zur Arbeit.