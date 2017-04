18. April 2017, 17:12 Uhr Aktionstag gegen Raserei Das müssen Sie über den Blitzmarathon wissen









Am Mittwoch, 19. April, findet der nächste Blitzmarathon statt.

Diesmal sind nur noch acht Bundesländer dabei. Die acht anderen verzichten, darunter mit Nordrhein-Westfalen sogar der einstige Initiator.

Dafür schickt Bayern diesmal etwa 1900 Polizisten auf die Jagd nach Temposündern.

Von Thomas Harloff

60 statt 50, 120 statt erlaubter 100 km/h? An diesem Mittwoch sollten Auto-, Motorrad- und Lastwagenfahrer ihren Tacho besonders streng im Blick behalten. Und zwar nicht nur wegen des zurückgekehrten Winters. Am 19. April findet der diesjährige Blitzmarathon statt. Dabei kommt der einst bundesweite Aktionstag diesmal sehr abgespeckt daher.

Welche Bundesländer sind dabei, welche nicht?

Nachdem vor zwei Jahren noch 15 Länder teilgenommen hatten, sind es diesmal nur noch acht. Hessen, Bayern, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Bremen und das Saarland kontrollieren am Mittwoch in größerem Umfang als sonst die Geschwindigkeit auf ihren Straßen. Alle anderen verzichten darauf, ihre Polizisten und kommunalen Mitarbeiter mitmachen zu lassen. Fast alle begründen das mit der angespannten Personallage in den Polizeidienststellen.

Nicht einmal Nordrhein-Westfalen, dessen Innenminister Ralf Jäger den Blitzmarathon 2012 initiierte, ist dabei. Die NRW-Polizei erklärt das mit dem Bundesparteitag der AfD am 22. und 23. April in Köln, bei dem zwischen 30 000 und 50 000 Demonstranten erwartet werden und auf den sie sich intensiv vorbereiten müsse.

Wann startet und endet der Blitzmarathon?

In den meisten teilnehmenden Bundesländern fängt der Blitzmarathon um sechs Uhr morgens an. Nur in Bremen und Sachsen sind die Polizisten bereits von Mitternacht an im Einsatz. Wann er endet, variiert von Land zu Land: Hessen stellt seine Kontrollen bereits um 22 Uhr ein, Sachsen und Bremen bauen ihre Messstellen erst um 0 Uhr ab. Während Thüringen keine konkreten Zeiten nennen möchte und lediglich verlauten lässt, dass dort "ganztägig" geblitzt wird, bleiben die Polizisten in Bayern, Brandenburg und im Saarland bis Donnerstag, 6 Uhr, im Einsatz.

Gibt die Polizei die Messstellen wieder vorab bekannt?

Manche ja, andere nein. Während Sachsen, Bremen und das Saarland mauern, gehen Bayern, Hessen, Brandenburg und Thüringen transparent mit dem Blitzmarathon um. Auf diesen Internetseiten steht, wo und zu welchen Zeiten verstärkt das Tempo kontrolliert wird:

Bayern: www.stmi.bayern.de

Hessen: www.polizei.hessen.de

Brandenburg: www.polizei.brandenburg.de

Thüringen: www.thueringen.de/th3/polizei

Wer den Aufwand der jeweiligen Bundesländer vergleicht, könnte auf den Gedanken kommen, dass nur Bayern den Blitzmarathon in diesem Jahr ernst nimmt. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schickt etwa 1900 Polizisten an ebenso viele Messstellen. Zum Vergleich: Die Brandenburger Polizei wird nur ungefähr 200 Kontrollpunkte einrichten. Thüringen will den Blitzmarathon sogar "ohne zusätzlichen Kräfteaufwand" stemmen. Auch Bremen führt im Vergleich zu den Vorjahren eine abgespeckte Variante durch.